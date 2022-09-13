Ermenistan’ın güvenliği İran için önemlidir

İran’ın Ermenistan ile bağlantısı tehlikeye atılmamalıdır, Ermenistan’ın güvenliği İran için önemlidir

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyed Ebrahim Raisi ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Paşinyan, Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin Ermenistan’ın egemen toprakları doğrultusunda gerçekleştirdiği kışkırtıcı ve saldırgan eylemlerin ayrıntılarını aktardı.

Ebrahim Raisi, Güney Kafkasya bölgesinde yeni bir savaşın kabul edilemez olduğunu ve İran’ın gelişmeleri dikkatle takip ettiğini kaydetti.

İran Cumhurbaşkanı, bölgedeki tüm ihtilafların barışçıl bir şekilde çözülmesi gerektiğini ve İran’ın, devletlerin toprak bütünlüğü konusundaki tutumunun net olduğunu vurguladı.

İran Cumhurbaşkanı, İslam Devrimi’nin dini lideri Ayetullah Hamaney’in, İran’ın Ermenistan ile bağlantısının tehlikeye atılmaması ve iletişim kanallarının devletlerin egemenliği altında olması gerektiğine ilişkin sözlerinden bahsetti.

Ebrahim Raisi, ülkesinin bölgede barışın tesisini desteklemeye hazır olduğunu vurgulayarak, Ermenistan’ın güvenliği konusunun İran için önemli olduğunu da sözlerine ekledi.

Ermenistan Kamu Radyosu