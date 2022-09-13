Ermenistan: Azerbaycan üç bölgede topçu ateşi başlattı

Ermenistan Savunma Bakanlığı yetkilileri Azerbaycan ordusunun üç bölgede topçu ateşi başlattığını açıkladı. Azerbaycan ise Ermenistan’ı suçladı. Ermenistan Hükümeti, ı Rusya’ya, BM Güvenlik Konseyi’ne ve Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü’ne artık başvurdu..

Ermenistan medyasına yansıyan bilgilere göre Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Aram Torosyan şu açıklamayı yaptı:

“13 Eylül günü saat 00:05’te Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri birlikleri topçu ve büyük kalibreli ateşli silahlardan Goris, Sotk ve Jermuk yönünde Ermeni mevzilerine yoğun bir şekilde ateş etmeye başladı.”

Sözcü, İHA’ların da kullanıldığını söyledi.

Ermenistan medyasına yansıyan bilgilere göre bölgede güçlü patlamalar duyuluyor.

Aram Torosyan ilerleyen saatlerde yeni bir açıklama yaptı ve topçu ateşinin devam ettiğini Ermenistan ordusunun ateşe karşılık verdiğini söyledi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı ise, 12 Eylül’de Ermenistan silahlı kuvvetlerine bağlı birliklerin Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırının Taşkasan, Kelbecer ve Laçın yönlerinde büyük çaplı sabotajlar gerçekleştirdiğini, bölgede mayın yerleştirmeye çalıştığını açıkladı. Açıklamaya göre bu durumu önlemek için Azerbaycan birliklerince alınan tedbirler neticesinde çatışmalar yaşandı.

Öte yandan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Ermenistan medyasına göre Paşinyan, Azerbaycan tarafının eylemlerini kabul edilemez olarak değerlendirdi ve uluslararası toplumun tepkisinin öneminin altını çizdi.

Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü, Ermeni tarafında ölü ve yaralılar olduğunu, detaylar netleştirileceğini söyledi.

Ermenistan makamları sabah saatlerinde, topçu ateşinin sürdüğünün ve durumda bir değişiklik olmadığını açıkladı.

Ermenistan Savunma Bakanlığı, sabahın erken saatlerinde Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin Ermenistan-Azerbaycan sınırının çeşitli yönlerinde ilerleme sağlamaya çalıştığını bildirdi.

Ermenistan Hükümeti, gelişmeler üzerine Rusya’ya, BM Güvenlik Konseyi’ne ve Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü’ne başvurdu.

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

“Daha çok önceden net bir şekilde ifade ettiğimiz gibi, ihtilafın askeri bir çözümü olamaz.Tüm askeri operasyonların derhal durdurulması çağrısında bulunuyoruz.”

(Ermenistan Kamu Radyosu, BBC Azerbaycanca)

Agos