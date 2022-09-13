Ermenistan, Azerbaycan sınırındaki çatışmalara ilişkin BMGK’ye başvuracak

Ermenistan’ın Azerbaycan sınırındaki çatışmalar nedeniyle CSTO ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne başvuracağı bildirildi.

Azerbaycan ile Ermanistan sınırında arasında çatışmaların ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın başkanlığında, Cumhurbaşkanı Vahagn Khachaturyan ve Parlamento Başkanı Alen Simonyan’ın da katılımıyla Güvenlik Konseyi toplantısı gerçekleştirildi.

Armen Press’in aktardığı habere göre, toplantıda Azerbaycan’ın Ermenistan’ın egemen topraklarına yönelik gece yarısı başlattığı saldırılara karşı koymaya yönelik adımların ele alındığı değerlendirildi.Saldırılara ilişkin Dostluk, İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Antlaşması’nın hükümlerinin uygulanması için Rusya Federasyonu’a başvurulmasının yanı sıra Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü’ne (CSTO) ve BM Güvenlik Konseyi’ne de resmi olarak başvurmasına karar verildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun akşam saatlerinde sınırın Daşkesen, Kelbecer ve Laçın istikametlerinde geniş kapsamlı provokasyonda bulunduğunu açıklamış, Ermenistan Savunma Bakanlığı ise Azerbaycan ordusunun üç bölgede topçu ateşi başlattığını duyurmuştu.

CSTO NEDİR?

Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (Collective Security Treaty Organization-CSTO), Sovyetler Birliği’nin dağılması sonrası Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan ve Ermenistan 15 Mayıs 1992 yılında Taşkent’te Kolektif Güvenlik Anlaşması imzaladı. Bu anlaşma, üyeler arasında iş birliğinin artırılması ve ortak tehlikelere karşı politika üretilmesini içeriyor. 1994’te yürürlüğe giren anlaşmanın yasal çerçevesi ve örgütün organizasyon yapısı 1999 yılına kadar oluşturuldu. Anlaşmaya sonradan Azerbaycan (1993), Gürcistan (1993) ve Beyaz Rusya (1994) katıldı. 1999’da anlaşmanın uygulanmasına yaşanan sorunları gerekçe gösteren Özbekistan, Azerbaycan ve Gürcistan, üyeliklerini sonlandırdı. Kurumsallaşmasını 2002’de tamamlayan örgütün günümüzdeki üyeleri Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Belarus ve Ermenistan.

Ülkelerin askeri ve siyasi güçlerini artırma amacı taşıyan örgüt Orta Asya ve Kafkaslarda aktif kurumlar arasında sayılıyor. Anlaşmanın dördüncü maddesi “Herhangi bir üye devletin güvenliği, istikrarı, toprak bütünlüğünü ve egemenliği tehdit eden bir silahlı saldırı durumunda, bu üye devletin talebi üzerine diğer tüm üye devletler, derhal askeri de dahil olmak üzere gerekli yardımı gönderirler ” deniliyor. 2009’da örgüt, uluslararası statüye sahip olacak “barış gücü” kurabilecekleri bir anlaşmayı imzaladı. Örgüt, ilk ortak barışı koruma tatbikatını 2012’de gerçekleştirdi. Sonraki dönemde çoğu zaman “terörle mücadele” adı altında çeşitli ortak askeri tatbikatlar yapıldı. Örgütün başkanlığı her yıl dönüşümlü olarak üye ülkeler tarafından yürütülüyor. Bir ülkeye askeri güç gönderilmesi için önce dönem başkanının konuyu gündeme getirmesi gerekiyor. KGAÖ’nün bir üyesini savunmak için askeri güç kullanması üye ülkelerin devlet başkanlarının oybirliğiyle mümkün oluyor.

(HABER MERKEZİ)

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