Ermenistan: 49 can kaybı var

Ermenistan Savunma Bakanlığı yetkilileri dün gece Azerbaycan ordusunun üç bölgede topçu ateşi başlattığını açıkladı. Azerbaycan ise Ermenistan’ı suçladı. Ermenistan Başbakanı Paşinyan Parlamento’da yaptığı konuşmada 49 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı. Paşinyan sayının daha da artabileceğini söyledi.

Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Aram Torosyan dün gece şu açıklamayı yaptı:

“13 Eylül günü saat 00:05’te Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri birlikleri topçu ve büyük kalibreli ateşli silahlardan Goris, Sotk ve Jermuk yönünde Ermeni mevzilerine yoğun bir şekilde ateş etmeye başladı.”

Sözcü, İHA’ların da kullanıldığını söyledi.

Aram Torosyan ilerleyen saatlerde yeni bir açıklama yaptı ve topçu ateşinin devam ettiğini Ermenistan ordusunun ateşe karşılık verdiğini söyledi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı ise, 12 Eylül’de Ermenistan silahlı kuvvetlerine bağlı birliklerin Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırının Taşkasan, Kelbecer ve Laçın yönlerinde büyük çaplı sabotajlar gerçekleştirdiğini, bölgede mayın yerleştirmeye çalıştığını açıkladı. Açıklamaya göre bu durumu önlemek için Azerbaycan birliklerince alınan tedbirler neticesinde çatışmalar yaşandı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalar sonucunda “silahlı kuvvetler personeli arasında kayıplar, askeri altyapıda hasar meydana geldiği” söyledi.

Azerbaycan yaralılar ve kayıplar hakkında henüz ayrıntılı bilgi vermedi.

Paşinyan’ın konuşması

Ermenistan Başbakanı Paşinyan bu sabah Parlamento’da yaptığı konuşmada Ermenistan ordusunda 49 can kaybı olduğunu açıkladı. Bu sayının artabileceğini belirten Paşinyan gerilimin ‘biraz sakinleştiğini’, ancak Azerbaycan taarruzunun birkaç cephede devam ettiğini söyledi.

Ermenistan Acil Durumlar Bakanlığı üç sivilin yaralandığını, birinin durumunun ciddi olduğunu açıkladı.

Öte yandan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Ermenistan medyasına göre Paşinyan, Azerbaycan tarafının eylemlerini kabul edilemez olarak değerlendirdi ve uluslararası toplumun tepkisinin öneminin altını çizdi.

Ermenistan Savunma Bakanlığı, sabahın erken saatlerinde yaptığı açıklamada Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin Ermenistan-Azerbaycan sınırının çeşitli yönlerinde ilerleme sağlamaya çalıştığını bildirdi.

Ermenistan Hükümeti, gelişmeler üzerine Rusya’ya, BM Güvenlik Konseyi’ne ve Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü’ne başvurdu.

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

“Daha çok önceden net bir şekilde ifade ettiğimiz gibi, ihtilafın askeri bir çözümü olamaz.Tüm askeri operasyonların derhal durdurulması çağrısında bulunuyoruz.”

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kanaani ise Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki sınır gerilimlerinin ve çatışmalarının tırmanmasından duyduğu endişeyi dile getirerek, iki ülke arasındaki anlaşmazlıkların barışçıl yollarla ve uluslararası hukuka dayalı olarak çözülmesi çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran İslam Cumhuriyeti’nin Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan Cumhuriyeti arasındaki sınırlarda yapılacak herhangi bir değişikliği kabul edilemez bulduğunu yineledi.

(Ermenistan Kamu Radyosu, BBC Azerbaycanca)

Agos