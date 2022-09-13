Azerbaycanlı bilim adamı: Ermenistan’a karşı yürütülen saldırganlığı kınıyorum

Avrupa’da yaşayan ve Batılı üniversitelerde az çok tanınan Azerbaycanlı Şarkiyat uzmanı Altay Goyushov, İlham Aliyev’in talimatıyla dün gece Ermenistan’a yapılan saldırıyı kınadı:

Yaptığı yorumda Goyushov şu ifadelere yer verdi:

“Dünya Azerbaycan’ı saldırgan bir devlet olarak tanıyana kadar Aliyev rahat durmıyacak gibi görünüyor.

Ve bundan sadece o değil, hepimiz zarar göreceğiz. Tıpkı bugün tüm Rusya vatandaşlarının Putin’in saldırganlığından zarar gördüğü gibi.

Bütün bunların acısını çekersek haketmişiz demek çünkü toplumumuz Aliyev’in Zengezur ve Yerevan’la ilgili irredantizmine kendisinden daha çok inanır ve destekler.

Şahsen benim Yerevan’a, Zengezur’a ve diğer bölgelerine ihtiyacım yok ve bu gece Ermenistan’a karşı yürütülen saldırganlığı kesinlikle kınıyorum.”

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/09/13/Azerbaycanlı-bilim-adamı-Ermenistan/237125