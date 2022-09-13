Azerbaycan’ın saldırıları sonucu 3 Ermeni sivil yaralandı

Ermenistan Sağlık Bakanlığı’nın bildirdiğine göre Azerbaycan silahlı birliklerinin Ermeni mevzileri ve yerleşim yerlerine ateş açması sonucu 3 sivil yaralandı.

Yaralılardan birinin sağlık durumu ağır olarak değerlendiriliyor.

Ermenitan Başbakanı Nikol Paşinyan, parlamentoda yaptığı konuşmada şu an itibariyle, Ermeni tarafının Savunma Bakanlığı tarafından teyit edilen 49 can kaybı olduğunu duyurdu.

13 Eylül günü saat 00:05 sıralarında Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri topçu, havan topu ateşi, İHA’lar kullanarak Ermenistan-Azerbaycan sınırının çeşitli yerlerinde konuşlanan Ermeni mevzilerine aynı anda yoğun ateş açtı. Özellikle Sotk, Vardenis, Goris, Kapan, Artanish ve Ishkhanasar yönünde bulunan mevziler bombalandı. Sivil altyapılar da saldırıya uğruyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/09/13/Azerbaycan-saldırı-Ermeni/237077