Azerbaycan’ın provokasyon hazırlıkları

Azerbaycan provokasyon hazırlıklarına başladı

Azerbaycan’ın hazırladığı olası yeni bir provokasyondan bahseden, Ermenistan Özel Görevli Büyükelçisi Edmon Marukyan, Facebook sayfasında şunları yazdı: “Geçtiğimiz hafta boyunca Azerbaycan Savunma Bakanlığı neredeyse her gün Ermeni kuvvetlerinin, temas hattının farklı yönlerine ateş açmış olduğu gibi yalan beyanlarda bulundu.

Doğal olarak, Ermeni tarafının ilgili savunma birimleri, Azerbaycan yönüne ateş açmadıklarını belirterek, bu söylentileri yalanladı.

Birçok kişi, Azerbaycan’ın bu dezenformasyonu neden organize ettiğini ve istikrarlı bir şekilde uyguladığını soruyor. Azerbaycan’ın yeni bir sınır provokasyonu planladığında, önce bu provokasyonun yanlış bilgilerle meşrulaştırılmasını organize ettiğini hepimiz biliyoruz.

Ermenistan-Azerbaycan barış süreci ve Dağlık Karabağ sorununun çözümü ile ilgilenen uluslararası toplumun tüm aktörleri, Azerbaycan’ın bir kez daha provokasyon hazırlık sürecini başlattığını çok dikkatli bir şekilde takip etmelidir.

Bu durumda, hedefe yönelik bir uluslararası tepki, bu yeni provokasyonun hazırlanmasını engelleyebilir.”

Ermenistan Kamu Radyosu