Azerbaycan Dışişleri Sözcüsü, 24 TV’ye konuştu: Ermenistan barış dosyasına zarar veriyor

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24 TV’ye açıklamalarda bulunan Azerbaycan Dışişleri Sözcüsü Abdullayeva, ‘Bölgede gerginlik devam ediyor. Ermenistan hala provokasyon peşinde. Ermenistan barış dosyasına zarar veriyor’ dedi.

Azerbaycan Dışişleri Sözcüsü Leyla Abdullayeva, Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan çatışmalara ilişkin son bilgileri 24 TV’ye anlattı.

Azerbaycan’ın gece saatleri itibariyle Laçin, Kelbecer, Daşkesen istikametinden Ermenistan’ın provokasyonlarına maruz kaldığını belirten Abdullayeva, Azerbaycan ordusunun Ermeni ateşine karşılık verdiğini söyledi.

Bölgede gerginliğin devam ettiğini belirten Abdullayeva, gece saatlerinde yapılan ateşkese uymadığını ifade etti. Abdullayeva, “Ermenistan, Azerbaycan’ın toprak bütünlüğüne saldırı düzenliyor” dedi.

Abdullayeva, Ermenistan’ın Karabağ zaferi sonrası Azerbaycan’ın bölgedeki yatırımlarını da hedef aldığını söyledi. Abdullayeva, “Sınırda yaşanan provokasyonlar gösteriyor ki, Ermenistan barış dosyasına zarar vermek istiyor” dedi.

Karabağ savaşı sonrası Ermenistan’a barış anlaşması teklif ettiklerini hatırlatan Abdullayeva, “Çatışmalar gösteriyor ki Azerbaycan’ın toprak bütünlüğüne karşı iddialar ortaya koyuyor. Azerbaycan çatışmaya meraklı değil. Biz toprak bütünlüğümüzü korumaya çalışıyoruz” dedi.

https://www.star.com.tr/politika/azerbaycan-disisleri-sozcusu-24-tvye-konustu-ermenistan-baris-dosyasina-zarar-veriyor-haber-1736327/