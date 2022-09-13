Arşivlerden çıkan belgede dikkat çeken detay: Abdülhamid’in yetkilerini kısıtlamasını İttihat ve Terakki Amerika’da Ermeniler ile kutlamış

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Arşivlerden dikkat çeken bir İttihat ve Terakki belgesi çıktı. Abdülhamid Han’ın Meclis kurarak yetkilerini kısıtlaması Amerika‘da Ermeniler ile birlikte kutlandı. Organizasyonun diğer konukları ise İttihat ve Terakki Partisi üyeleriydi. Alınan kararın İttihat ve Terakki Partisi, Ermeni Hınçak Cemiyeti ve Amerikalılar tarafından birlikte kutlanması çarpıcı bir şekilde öne çıkıyor.

Osmanlı Devleti Padişahı Abdülhamid Han’ın ilk Anayasa’yı ilan edip yetkilerini Meclis ile paylaşarak kısıtlması Amerika’da özel bir davet ile kutlandı. Bu kutlamaya dair arşivlerden çıkan bir belgede dikkat çeken bir detay da yer aldı. Amerikan yöneticiler, Ermeni Hınçak Cemiyeti üyeleri, İbraniler ve Arnavutların yanı sıra Türkiye’den de İttihat ve Terakki Partisi üyeleri kutlamaya katıldı.

ABDÜLHAMİD HAN’IN YETKİLERİNİ KISITLAMASINI JÖN TÜRKLER, AMERİKANLAR VE ERMENİLERLE KUTLAMIŞ

Ortaya çıkan belgede, Abdülhamid Han’ın yetkilerini kısıtlaması sonrası Amerika’da bir kutlama yapıldığı anlaşılıyor. Bu kutlamaya da Ermeni Devrimci Federasyonu, Hınçak Cemiyeti, Jön Türkler davet ediliyor.

“TÜM OSMANLILAR VE AMERİKALI DOSTLARI CANDAN DAVETLİDİR”

Arşivden çıkan belgede şu ifadeler yer alıyor:

KUTLAMA İÇİN BÜYÜK TOPLANTI: Tüm Osmanlılar ve onların amerikalı dostları toplantıda hazır bulunmaya candan davetlidir.

İttihat ve Terakki Partisi’nin kendi ülkesinde alınan bir kararı Amerika’da bir baloda kutlamaya katılması dikkat çekiyor.

OSMANLI İLE SORUNLARI BİTMİYOR

9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu kutlamalarında CHP’li İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Osmanlı Padişahı Vahdettin’i hain olmak ile itham etmiş, büyük tepki çekmişti. Soyer’in işgalci Yunanistan’a ise tek bir söz etmemesi manidar olarak yorumlanmıştı.

https://www.sabah.com.tr/gundem/2022/09/13/arsivlerden-cikan-belgede-dikkat-ceken-detay-abdulhamidin-yetkilerini-kisitlamasini-ittihat-ve-terakki-amerikada-ermeniler-ile-kutlamis?paging=2