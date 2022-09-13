ABD’den Ermenistan-Azerbaycan çatışması için Rusya’ya çağrı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalara ilişkin Rusya’ya çağrı yaptı. Rusya’nın hem Azerbaycan hem de Ermenistan üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu belirten Price, Rusya’nın bu etkisini çatışmaların durdurulması için kullanmaya çağırdıklarını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmaların durdurulması için başta Rusya olmak üzere, bölge ülkelerine taraflar üzerinde yapıcı etkilerini kullanması çağrısında bulundu.

Günlük basın toplantısında, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışmalara yönelik değerlendirmelerde bulunan Price, taraflara saldırıları durdurma çağrısı yaptı.

BirGün Gazetesi