Türkiye’nin dört bir yanı festivallerle renklenecek

BURCU ŞEN

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın tiyatrodan edebiyata, resimden müziğe sergilerden konserlere üç binin üzerinde kültür etkinliği, on beş bine yakın sanatçı ile Türkiye Kültür Yolu festivalleri düzenleyecek. Ankara, İstanbul, Çanakkale, Diyarbakır ve Konya’da birçok etkinlik düzenlenecek.

Dünyanın en kapsamlı kültür sanat projelerinden biri olan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri, Türkiye’nin kültürel değerlerini mimarlık, tarih, kültür ve sanat yoluyla zihinlere aktarmanın yanında şehirlere marka etkinlikler de kazandırmayı hedefliyor. Belirlenen şehirlerde, seçilen rotalarda farklı sanat türleri ile yerli ve yabancı farklı kültürden insanların sanatın evrensel dilinde birleşmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda İstanbul’da Beyoğlu, Ankara’da Başkent, Çanakkale’de Troya, Diyarbakır’da Sur Kültür Yolu ile Konya’da Mistik Müzik Festivali düzenlenecek. Yılın ikinci Kültür Yolu Festivalleri 5 şehirde 15 bine yakın sanatçı ve 3 bine yakın etkinliğe ev sahipliği yapacak.

SEVİLEN SANATÇILAR SAHNEDE

Binlerce yıllık geçmişin izinde oluşan zengin kültürel mirasıyla, çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan başkent Ankara, 1– 23 Ekim tarihleri arasında, bu yıl ikincisi düzenlenecek Başkent Kültür Yolu Festivali’ne ev sahipliği yapacak. Festival, 5.7 kilometrelik bir güzergâh üzerindeki 70 farklı noktada gerçekleşecek. 500’den fazla etkinlikte Ankaralılar ve çevre illerdeki sanatseverler 5 bine yakın sanatçı ile buluşacak. Kültür ve sanat dolu 23 gün yaşanacak. CSO Ada Ankara’da 7 Ekim’de Emel Sayın, 20 Ekim’de Ajda Pekkan sahne alacak. Millet Bahçesi 22 Ekim’de Ceza’yı, 23 Ekim’de Murat Boz’u ağırlayacak.

BİNİN ÜZERİNDE ETKİNLİK

Bir İstanbul markası olarak başladığı yolculuğuna bir dünya markası şeklinde devam eden Beyoğlu Kültür Yolu da yine 1– 23 Ekim tarihlerinde Kültür ve Turizm Bakanlığının yatırımlarını ve özel sektör girişimlerini bir rotada buluşturacak.

AKM’den Galataport’a uzanan aks üzerindeki bütün kültür-sanat mekânlarında her yönüyle yaşayan bir festival gerçekleştirilecek. Festivalde her branşta binin üzerinde etkinlik yer alacak. İstanbul’da dünyaca ünlü sanatçı Buika ilk kez sahne alacak.

SUR KUR’AN TİLAVETİYLE YANKILANACAK

Diyarbakır; Kalesi, İçkalesi, kentsel tarihin gelişimini tüm evreleriyle simgeleyen çeşitli anıtsal yapıları, geleneksel konut dokusu ve buraya egemen olmuş büyük uygarlıkların bıraktıkları belgesel değerleri günümüzde yansıtan kültürel kimliğiyle; yalnız Türkiye’nin değil, tüm dünyanın da en önemli kentlerinden biri sayılıyor.

Diyarbakır’ın kültürel mirasını taçlandırmak üzere hayata geçen Sur Kültür Yolu Festivali, 8-16 Ekim tarihleri arasında 2 binden fazla sanatçı ve bin 500 etkinlikle bölgenin kültür sanat zenginliğini Diyarbakır’dan dünyaya taşınacak. Dengbejlerden Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’na, Türkçe, Kürtçe, Ermenice şarkılardan eyvan gecelerine tüm değerler tek bir festivalde buluşacak. Sur’da Gönül Bulaşmaları kapsamında Kur’an tilaveti verilecek, Ezan atölyesi ve Mevlid düzenlenecek.

TROYA ATEŞİ YANACAK

Tarih boyunca destanların yaşandığı Çanakkale, eşsiz doğası ve tarihin dönüm noktalarına konu olan mekanları ile 16-25 Eylül tarihleri arasında Troya Kültür Yolu Festivali’ne ev sahipliği yapacak. Sergi, konser, söyleşi ve atölyelerden oluşacak festivalde 40’tan fazla mekânda 100’den fazla etkinlik gerçekleşecek. Çanakkale, sanatseverleri festival boyunca binden fazla sanatçı ile buluşturacak. Festival Çanakkalelilere ve Boğaz’a yolu düşen herkese, birincisi gerçekleşecek olan festivalde 10 gün boyunca birbirinden farklı deneyimler yaşatacak, hikayeler anlatacak. Anadolu Ateşi Troya gösterisi düzenleyecek, Çanakkale Geçilmez nidaları seslendirilecek.

MEVLÂNA ANILACAK

İlki 2004 yılında Mevlâna’nın doğum yıldönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleşen, kendi alanında dünyanın en iyi 8 Festivali arasında olan Konya Mistik Müzik Festivali, bugün dünyanın mistik ve geleneksel müzikler alanındaki en saygın festivallerinden biri olarak gösteriliyor. Festival ile Hz. Mevlâna’nın sözle ifadesi mümkün olmayan sınırsız aşkına, vecdine, bütün insanlığı kucaklayan tefekkürüne lâyık bir program yapılması hedefleniyor. Mevlâna’nın doğum yıldönümü anısına bu yıl 22-30 Eylül tarihlerinde yapılacak festivalde dünyanın farklı coğrafyalarının mistik ve etnik müzikleri ve Türkiye içinden farklı tasavvufi gelenekler ait etkinlikler bir arada olacak.

Sabah Gazetesi