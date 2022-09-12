“Şarkı benim kanatlarım”

İstanbullu Ermeni şarkıcı Sibil, Ermenistan’da “Şarkı benim kanatlarım” videosunu sundu

Düzenli olarak Ermenistan’ı ziyaret eden ve video prömiyerleri, bazen konserler, yerel sanatçılarla düetler gibi girişimlerle Ermenistan’a olan sevgisini dile getiren İstanbullu Ermeni şarkıcı Sibil, yeniden Erivan’da.

Sibil, 9 Eylül’de “Şarkı benim kanatlarım” şarkısına dayanan videoyu hayranların görüşüne sundu.

Amacının Ermeni şarkısını dünyaya yaymak olduğunu dile getiren şarkıcı, oldukça hareketli bir vatanseverlik şarkısını ilk kez seslendirdiğini itiraf etti.

Sibil, lirik şarkılardan sonra yaptığı yeni ritimleri hayranlarının anlayamayabileceğinden korktuğunu, ancak seyircilerin alkışlarından, anlamanın ötesinde, sevdiklerini anladı.

Şarkının yazarı Hasmik Hakhverdyan, aranjör Vahan Nahapetyan, ses yönetmeni Hmayak Rostomyan, video yönetmeni Razmik Grigoryan, kameraman Mkhitar Serobyan, koreograf Eliza Petrosyan, kostüm tasarımcısı Lilit Melikyan’dan oluşan yaratıcı ekip, hafif müzik türüyle yurtseverliğin yaygınlaşacağını, her Ermeni’nin kalbine gireceğini ve bu asil fikrin tohum vereceğini ummakta olduğunu belirtti.

Ermenistan Kamu Radyosu