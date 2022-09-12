Kendini ‘yetimlerin hizmetkarı’ olarak tanıtan ‘TikTok şeyhi’ Miraç Orbay özel jetle Ayasofya’ya namaz kılmaya geldi

Kendisini ‘yetimlerin hizmetkarı’ olarak tanıtan ve TikTok’a yüklediği videolarla adından söz ettiren Miraç Orbay, özel bir şirkete ait jetle İstanbul’a yaptığı yolculuğu sosyal medyada paylaştı. Orbay, jette çektiği videoda Atatürk Havalimanı’na iniş yapacağını ve cuma namazını Ayasafoya’da kılacağını söyledi.

Sosyal medya profilinde kendisini “Yetimlerin hizmetkarı Miraç Orbay Hoca” olarak tanıtan ve inşaat şirketi olan Miraç Orbay’ın özel jetle seyahat ettiği anları paylaşması gündem oldu.

Özel jetle Ayasofya’da cuma nazı kılmaya geldi

Kronoss’un haberine göre, sosyal medyada ‘TikTok şeyhi’ olarak anılan Miraç Orbay, videoda şu ifadeleri kullandı:

“Atıf Abi evet kendisini özlediğimi söyledim. Hocam ben de seni özledim. Özel jetimi gönderiyorum. Seni aldırıyorum. Allah’ın izniyle şu anda jet hareket halinde. Birazdan uçuşumuz Allah’ın izniyle gerçekleşecek. Bir saat 10 dakika sonra İstanbul Atatürk Havalimanı’nda olacağım. Cuma namazını Allah izin verirse Ayasofya’da kılacağız kardeşlerim.”

Miraç Orbay’ın, jetten indiği anları paylaştığı videosunda kendisine tahsis edilen özel uçak firmasını övmesi dikkat çekti.

T24