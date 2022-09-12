İspanya’dan 40 cerrah Artsakh’a gelip hayırseverlik amaçlı ameliyatlar gerçekleştirecek

Artsakh (Karabağ) Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 19-23 Eylül tarihlerinde İspanya’nın Madrid, Valensiya, Zaragoza, İbiza, Navarre ve Bilbao şehirlerinden önde gelen İspanyol cerrahlardan oluşan 40 kişilik bir sağlık ekibi Artsakh’a gelecek.
Ziyaret, “Cerrahlar Çalışıyor” Vakfı ve Ermenistan Dostları Tıp Birliği’nin ortak programı tarafından gerçekleştirilecek.
Doktorlar, Artsakh sakinleri için hayır işleri yapacak.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/09/12/İspanya-Karabağ-doktorlar/236984
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