Azerbaycanlı güreşçi Ermeni rakibini yenerek bronz madalya kazandı

Sırbistan’da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası’nda Azerbaycanlı sporcu Taleh Memmedov, Ermenistanlı rakibini yenerek bronz madalya kazandı.

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Başkent Belgrad’da gerçekleştirilen organizasyonun üçüncü gününde Azerbaycanlı güreşçi Memmedov, grekoromen stil 63 kilo üçüncülük müsabakasında Ermenistanlı Hrachya Poghosyan ile karşılaştı.

Müsabakayı 10-4 kazanan Memmedov, bronz madalyanın sahibi oldu.

Memmedov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, büyükler dünya şampiyonasında ilk kez madalya kazandığı için sevinçli olduğunu söyledi.

Azerbaycan halkına, sevenlerine ve güreş tutkunlarına şükranlarını ileten Memmedov, “Rakibim Ermenistanlıydı. Onunla üçüncü kez karşılaşıyordum. Büyük puan getiren oyun yaptım şükürler olsun. Bu tekniği genç yaşlarımda hep yapardım. Şimdi de bu tekniği yaptım ve çok iyi oldu. Azerbaycan’a, Türk halkına ve güreşsevenlere selamlarımı gönderiyorum ve destekleri için teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

AA