Altın pasaport: Kıbrıs eski Parlamento Başkanı yargılanacak

AB üyesi olmayan ülke vatandaşına yatırım karşılığı pasaport verme uygulamasında yolsuzluk yapıldığı belirlenen Kıbrıs’ta eski Parlamento Başkanı Demetris Şilluris dahil dört kişinin yargılanmasına başlanacak.

Kıbrıs’ta “Altın pasaport” adı verilen tartışmalı uygulamayla Avrupa Birliği’ne (AB) üye olmayan ülkelerin vatandaşlarına pasaport dağıtılması olayına karıştığı ortaya çıkan eski Parlamento Başkanı Demetris Şilluris’in yargılanmasına başlanıyor. Kıbrıs devlet radyosu davanın Ekim ayında başlayacağını duyurdu. Skandalın ortaya çıkmasından sonra görevinden istifa eden Şilluris ile birlikte üç kişi daha yargı karşısına çıkacak.

Söz konusu skandal, yayın kuruluşu El Cezire’nin iki yıl önce gizli çekilen bir videoyu yayımlamasının ardından ortaya çıkmıştı. Videoda Şilluris’in Çin’de kara para aklama suçundan hüküm giymiş bir Çin vatandaşına Kıbrıs vatandaşlığına geçebilmesi için yardım etmeye hazır olduğunu beyan ettiği görüntüler yer alıyor.

Görüntülerin yayımlanmasının ardından Şilluris parlamento başkanlığından, bir milletvekili de parlamento üyeliğinden istifa etmişti. Ancak Şilluris istifa etmesine rağmen hakkındaki suçlamayı reddediyor ve görüntülerin bağlamından çıkarılarak servis edildiğini savunuyor.

Eski Parlamento Başkanı Demetris Şilluris istifa etmesine rağmen hakkındaki suçlamayı reddediyor Fotoğraf: Iakovos Hatzistavro/AFP/Getty Images

Binlerce kişiye yasadışı vatandaşlık

Kıbrıs’ta kurulan meclis araştırma komisyonu 2007 – 2020 yılları arasında Kıbrıs’ta AB vatandaşı olmayan binlerce kişiye yasadışı yollardan vatandaşlık verildiğini tespit etmişti. Komisyon olaya siyasetçiler, hukukçular, kilise ve devlet görevlilerinin de dahil olduğunu açıklamıştı. Ekim 2020’den bu yana hukuki süreç başlatılırken Kıbrıs’ta pasaport verme uygulaması Kasım 2020’de sona erdirilmişti.

Toplamda 6 bin 779 kişiye Kıbrıs, dolayısıyla Avrupa Birliği vatandaşlığı verilirken bu işlemlerin 3 bin 609’unun yasadışı olduğu açıklanmıştı.

“Altın pasaport” adı verilen bu pasaportlar AB içinde dolaşım özgürlüğü sağlıyor. Uygulama sürecinde pasaport başvurusunda bulunan her bir kişiye ülkeye 2,5 milyon euroluk yatırımda bulunma şartı bulunuyordu. Uygulama kendi içinde yasadışı olmamakla birlikte rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelmişti. Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, 2013’teki ağır mali kriz nedeniyle acilen ihtiyaç duyulan 9,7 milyar euronun bu yolla temin edildiğini açıklamıştı.

Dpa / SSB, TY

Deutsche Welle