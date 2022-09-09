Londra’daki St. Paul Katedrali’nin çanları Kraliçe Elizabeth için çaldı

ngiltere’nin başkenti Londra’daki St. Paul Katedrali’nin çanları, dün 96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth anısına çaldı.

Zuhal Demirci

Bu sırada katedralin dışında çok sayıda polisin ve din adamının bulunduğu görüldü.

Kraliçe’nin anısına gün içinde her saat başı ve yarım saatte bir olmak üzere çan çalınacak.

Ayrıca, akşam saatlerinde katedralde İngiltere Başbakanı Liz Truss ve üst düzey hükümet yetkililerinin katılacağı anma töreni düzenlenecek.

Törene halktan da 2 bin kişi katılabilecek.

AA