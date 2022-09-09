Kurtuluş destanı belgesel oldu

MERT İNAN İstanbul – Yönetmenliğini Mesut Gengeç, genel koordinatörlüğünü Bülent Günal, proje sorumluluğunu ise Yılmaz Aydın’ın yaptığı belgesel, İzmir’in kurtuluşu etkinlikleri kapsamında özel bir gösterimle izleyicilerle bulaşacak. Uzun bir arşiv çalışması sonrası tarihi dönemi anlatan belgeselde konunun uzmanı tarihçi, araştırmacı yazar ve İzmir’in kurtuluşu için savaşmış kahramanların aileleri ile röportajlar yapıldı.

Yönetmen Mesut Gengeç, belgeselin İzmir’de verilen destansı mücadeleyi anlattığına dikkati çekerek şu bilgileri verdi: “Belgeselde, Hasan Tahsin’in sıktığı ilk kurşun ve sonrasında yaşananlar, Ödemiş’te yazılan destan, Vatanım Sensin dizisinde herkesin Albay Cevdet olarak tanıdığı Gavur Mümin’in (Mümin Aksoy) müthiş hikâyesi yer alıyor.”

Milliyet Gazetesi