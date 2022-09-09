Ermenistan’da Dünya Ermeni Zirvesi yapılacak

Sonbaharda Ermenistan, 40’tan fazla ülkeden Diaspora Ermenilerini ağırlayacak. Diaspora Baş Komiserliği, 28-31 Ekim tarihleri ​​arasında Dünya Ermeni Zirvesi düzenleyecek.

Diaspora Baş Komiserliği’nin facebook sayfası üzerinden yapılan açıklamada zirvenin gündeminde ulusal güvenlik, Ermeni çıkarlarının korunması, anavatanın stratejik alanlarının geliştirilmesi, vatana dönüş, yatırım katılımı, Ermenilerin korunması, diasporanın kendi kendine örgütlenmesi gibi konular ele alınacak.

Zirveye Ermenistan ve Artsakh’tan yaklaşık 600 katılımcı katılacak. Zirve, üç iş günü boyunca ücretsiz formatta 8 panel, 17 eşzamanlı oturum, 2 toplantı yapacak.

Ermenistan Kamu Radyosu