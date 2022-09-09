Azınlık toplumlarında seçim karmaşası sürüyor; Yarın Soylu ile buluşacaklar

Seçim Yönetmeliği’nin yayınlanmasının ardından azınlık vakıfları seçimle ilgili çalışmalarını yürütürken 7 Eylül Çarşamba günü İstanbul Valiliği’nde bir toplantı yapıldı. Yarın ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katılımıyla bir toplantı daha yapılacak

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, İçişleri Bakanlığı Yetkilileri ve Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, azınlık vakıflarından temsilciler ile buluştu.

Agos gazetesinde yer alan habere göre, toplantıya Ermeni toplumunu temsilen Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, ERVAB (Ermeni Vakıflar Birliği) ve Yedikule Surp Pırgiç Hastanesi Vakfı Başkanı Bedros Şirinoğlu katıldı. Toplantıda Rum, Yahudi, Süryani, Keldani ve Bulgar toplumlarının temsilcileri de yer aldı.

Toplantıda 18 Haziran’da yayınlanan Azınlık Vakıfları Seçim Yönetmeliği ile ilgili olarak azınlık toplumlarının beklentileri ve tartışmalı alanlar dile getirildi.

“SEÇİM 1 AY DAHA ERTELENEBİLİR”

Toplantıya dair Agos’a açıklama yapan Bedros Şirinoğlu şunları söyledi:

“Seçimleri bir ay ertelemeyi düşünüyorlar. Ortaköy ve Beyoğlu vakıflarının yönetmeliğe uygun davranmadığını belirttik, 800 kişilik listeyle seçim yapılmayacağını, bunun yönetmeliğe uygun bir şey olmadığını belirttik. Yapılan ya da kabul edilen başvuruları iptal edeceklerini söylediler.”

SOYLU İLE TOPLANTI YAPILACAK

Şirinoğlu şöyle devam etti:

“Nüfusu az olan cemaatler için bir çözüm yolu bulunacağını, en kısa süre içerisinde her şeyin yoluna gireceğini tarafımıza ilettiler. Önümüzdeki günlerde Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun da katılacağı bir toplantı düzenlenecek”

İL GENELİNDE SEÇİM TALEBİ

Diğer kaynaklardan edinilen bilgilere göre diğer azınlık toplumlarının temsilcileri de seçimlerin bölgesel değil, il genelinde yapılmasını talep ettiler. Böylece aday bulma konusunda yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçilmesi öngörülüyor. Ayrıca seçmen bazında bazı azınlık toplumlarının belli semtlerde artık üyeleri kalmamış durumda.

Edinilen bilgilere göre azınlık vakıflarının temsilcileri 10 Eylül Cumartesi günü bu kez İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile biraraya gelecek.

18 Haziran’da Resmi Gazete’de yayınlanan Azınlık Vakıfları Seçim Yönetmeliği’nde hastane vakıfları dışındaki vakıfların 31 Aralık 2022’ye kadar seçimlerini yapması öngörülmüştü.

Seçimlerde İstanbul için milletvekili seçimlerinde uygulanan ve İstanbul’u üç bölgeye ayıran bölgesel sistemin uygulanması kararlaştırılmıştı. Ortaköy Vakfı’nın 20 bin kişilik bölgesel seçmen listesi yerine 800 kişilik dar bir liste ile VGM’ye başvurması ve VGM’nin başvuruyu kabul etmesi ise Eremni toplumunda tartışma yaratmış, Patrik Maşalyan bu konuya müdahil olması için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir mektup yazmıştı.

https://www.gercekgundem.com/gundem/356264/azinlik-toplumlarinda-secim-karmasasi-suruyor-yarin-soylu-ile-bulusacaklar