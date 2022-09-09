Azerbaycan beş savaş esirini Ermenistan’a iade etti

8 Eylül’de Azerbaycan tarafı beş Ermeni savaş esirini Ermenistan’a iade etti.

Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi, iade edilen esirlerin isimlerini açıkladı:

Martin Aghramanyan 28.05.1996 doğumlu, Gyumri,

Aşot Gevorgyan 30.06.1998 doğumlu, Gyumri,

Felix Grigoryan 23.12.1996 doğumlu, Gümrü,

Varazdat Manukyan , 07.07.1990 doğumlu, Gyumri,

Edik Hovsepyan 02.08.1999 doğumlu, Vanadzor.

Ulusal Güvenlik Servisi tarafından yapılan açıklamada, “Bu gelişmeyi ilişkilerin normalleşmesine katkıda bulunan bir adım olarak memnuniyetle karşılıyoruz” dendi.

2020’deki İkinci Karabağ Savaşı sonrasında Azerbaycan elinde tuttuğu Ermeni esirleri aşamalı olarak iade ediyor. Azerbaycan’ın elinde hala Ermenistan ordusundan esirler olduğu belirtiliyor.

(Ajanslar)

Agos