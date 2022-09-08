Yunanistan’da kampa alınmayan 100’den fazla Ezidi günlerdir sokakta yatıyor

AFP’nin haberine göre ülkenin kuzeyindeki Serez şehrindeki mülteci kampına alınmayan yaklaşık 120 kişilik Ezidi grubu iki haftadır sokakta geceliyor.

Serez’deki kampta halihazırda 700’ü Ezidi olmak üzere yaklaşık 1000 mülteci bulunuyor.

Ancak Yunan yetkililer kampın kapasitesinin dolduğu gerekçesiyle Ezidi grubunu içeri almıyor.

‘KİMSE BİZE YARDIM ETMİYOR’

Grubun kampın önündeki bekleyişi sürerken AFP’ye konuşan 22 yaşındaki Fahad adlı Ezidi, “Son 12 gündür yerde yatıyoruz. Her gün kampa alınmak için yalvarıyoruz. Kimse bize yardım etmiyor. Korkuyoruz ve gidecek başka yerimiz yok” dedi.

AFP’ye konuşan kamp yetkililerinden biri ise dışarıda 120 Ezidi olduğunu doğruladı.

Kamp yetkilisi sadece belli sayıda kadın ve çocuğu içeriye alabileceklerini de söyledi. Adının açıklanmasını istemeyen yetkili “Kampta daha fazla yer yok. Eğer gerekli görülürse kadın ve çocuklar için 60 civarı yatak var. Ancak dışarıda uyuyanların çoğu genç erkekler” ifadelerini kullandı.

‘BAŞKA KAMPA GİTMEMİZİ SÖYLEDİLER’

Kampın dışında bekleyen 21 yaşındaki İbda Adhim ise Yunanistan’a gelmek için Türkiye’deki insan kaçakçılarına kişi başı 1000 euro verdiklerini anlattı.

Adhim “Buraya gelmek için 5 gün boyunca yürüdük. Bize Afganlar ve Suriyelilerin yaşadığı bir başka kampa gitmemizi söylediler ancak korkuyoruz” dedi.

Gruptakiler bir başka kampa gitmek istemiyor çünkü Yunanistan’daki en fazla Ezidi mülteci popülasyonu Serez’deki kampta bulunuyor.

Küresel bir Ezidi örgütü olan Yazda’nın kurucularından Murad İsmail, AFP’ye yaptığı açıklamada Yunanistan Göç Bakanlığı’nın kendisine konu hakkında çalışıldığı ve en kısa sürede bir çözüm üretileceği güvencesini verdiğini söyledi.

İsmail yetkililerin Ezidi gruba Serez şehrindeki ya da bir başka kampta konaklamalarını sağlayacakları sözünü verdiğini de vurguladı.

Yunansitan’da şu anda 34 mülteci kampı bulunuyor. Bu sayı iki yıl önce 121’di. Yerel halktan gelen şiddetli protestolar sonucu Yunanistan mülteci kamplarının çoğunu kapattı.

IŞİD’in soykırıma varan eziyetleri sonucu binlerce Ezidi ülkeden kaçmak zorunda kalmıştı.

Birleşmiş Milletler raporlarına göre binlerce Ezidi kadın ve genç IŞİD tarafından kaçırıldı, tecavüze uğradı ve kölelik gibi insanlık dışı zulümlere uğradı.

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