Yaralı Rüzgâr

“Ceren Gündoğan’ın Eksik Parça Yayınları’ndan çıkan ilk romanı Yaralı Rüzgâr da bu topraklar için oldukça cesur bir roman. Romanın kahramanı Roza, toplumun kadın cinselliğiyle ilgili tabularından, saçma yargılarından zerre korkmayan, güçlü ve bağımsız bir kadın. Yaşadığı sorunların üstüne üstüne yürüyebilen ve bunu yaparken en uçlara kadar gidebilen bir karaktere sahip. Bu yüzden her şeyden önce cesur bir roman olarak adlandırılmayı hak ediyor.”

RAMAZAN GÜNGÖR

Cesaret sabit bir kavram değil. İçinde yaşadığımız kültüre, tarihe ve ülkeye göre cesaretin tanım ve içeriği değişir. Örneğin bir kadının başını açarak sosyal medyaya fotoğraf koyması İran’da cesur bir eylemdir ama Batı ülkelerinde yaşayan hiç kimsenin aklına bunu cesaretle ilişkilendirmek gelmez.

Anadolu’nun tutucu kasabalarında bir genç kızın sevgilisiyle sokakta yürümesi kuşkusuz cesur bir olaydır ama büyük kentlerde bu son derece sıradandır. Yıllar önce Le Monde Diplomatique’te Suudi Arabistanlı bir kadının tek başına bir kafede oturmasının ne kadar büyük bir cesaret örneği olduğuna dair bir röportaj okumuştum. Bu kadar basit bir istek, son günlerin moda deyimiyle “sürtük” olarak anılmasına yetiyordu.

Ceren Gündoğan’ın Eksik Parça Yayınları’ndan çıkan ilk romanı Yaralı Rüzgâr da bu topraklar için oldukça cesur bir roman. Romanın kahramanı Roza, toplumun kadın cinselliğiyle ilgili tabularından, saçma yargılarından zerre korkmayan, güçlü ve bağımsız bir kadın. Yaşadığı sorunların üstüne üstüne yürüyebilen ve bunu yaparken en uçlara kadar gidebilen bir karaktere sahip. Bu yüzden her şeyden önce cesur bir roman olarak adlandırılmayı hak ediyor.

Roza’nın kendi bireysel yaşamına baktığı her anda aslında toplumsal ve kültürel belleğe doğru bir gidiş var.

Romanı okurken zihnimde, cinsel bir sorunun kaynağına inebilmek için ne kadar geriye gitmemiz gerektiği sorusu uyandı. Ergenliğe, çocukluğa ya da bebekliğe mi dönmeliyiz? Peki bu travmaların kuşaklar boyu devam etmesi mümkün mü? Yazar Ceren Cevahir Gündoğan’ın bu konuda Jung’a epeyce yakın durduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Roza karakteri üzerinden yazar, travmaların kuşaktan kuşağa aktarılmasıyla ilgili önemli bir iddia ortaya koyuyor.

Ceren Gündoğan

Romanı iki bölüm olarak ele almak mümkün. Roza’yla İngiltere’ye giderken tanışıyor ve onun yeni bir hayata heyecan ve umutla yelken açışına tanıklık ediyoruz. Yolculuk sırasında Roza’nın zihnindeki geri dönüşlere eşlik ediyor ve henüz küçükken yaşadığı bir travmayla karşı karşıya geliyoruz. Yolculuğun daha başlarken içe doğru döndüğünü görüyoruz.

Roza orta-üst sınıf bir ailenin çocuklarına bakıcılık yapacaktır. Bu arada hem İngilizcesini geliştirecek hem de tutkusu olan tiyatroya eğilecektir. Ama tiyatro konusunda işler hayatının hiçbir noktasında çok da umduğu gibi gitmez. Roza, Londra’da kendisini çok etkileyen bir kadınla, Angelica’yla karşılaşır. Aslında romanın bu ilk yarısı Roza’dan daha çok Angelica’nın hikâyesidir. Bu hikâye, bazen sayfalarca süren uzun diyaloglarla bize aktarılır. Hikâyenin Roza’ya odaklandığı yer, daha çok romanın ikinci yarısıdır.

Öte yandan roman yalnızca Roza ve Angelica’nın bireysel hikâyeleri değildir. Ermeni tehcirinden Dersim katliamına kadar bu topraklarda yaşanan travmaları ve bu travmaların birey üzerinde yarattığı kalıtsal etkileri görür, hissederiz. Bir okur olarak Roza ve Angelica’nın hikâyelerinin nasıl ve ne şekilde birbirine bağlandığını romanı bitirdiğimizde görüyor, tarihi ve kültürel arka planları kendi zihin dünyamıza ve birikimimize göre yeniden anlamlandırıyoruz. Ama roman sadece geçmişin izini sürmüyor, bugünün güncel politik tartışmalarına dair çeşitli göndermeler de yapıyor. Özellikle sinemayla uğraşan bir grubun kendi aralarındaki sohbette günümüzün önemli sorunları dile getiriliyor.

Bir ilk roman olan Yaralı Rüzgâr atlamalı bir hat izliyor. Bazen bu atlamalar zihnimizde boşluklar oluştursa da kitabın ritmine zarar vermiyor. Başladığınızda hızla bitirebileceğiniz, son derece kolay okunan bir roman.

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T24