Vakıf seçimleri: Son tarih bir ay ötelenebilir￼

Azınlık Vakıfları Seçim Yönetmeliği’nin yayınlanmasının ardından azınlık vakıfları seçimle ilgili çalışmalarını yürütürken 7 Eylül Çarşamba günü İstanbul Valiliği’nde bir toplantı yapıldı.

Türkiye Ermenileri Patrikliği’nden yapılan açıklamaya göre toplantıya İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, ERVAB (Ermeni Vakıflar Birliği) ve Yedikule Surp Pırgiç Hastanesi Vakfı Başkanı Bedros Şirinoğlu ve diğer bazı cemaatlerden temsilciler katıldı. Toplantıda Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan da hazır bulundu.

Patrikhane’nin açıklamasında “Azınlık Vakıfları Seçimleri hakkında görüş alışverişlerinde bulunuldu” dendi.

Toplantıya dair Agos’a açıklama yapan Bedros Şirinoğlu şunları söyledi: “Seçimleri bir ay ertelemeyi düşünüyorlar. Ortaköy ve Beyoğlu vakıflarının yönetmeliğe uygun davranmadığını belirttik, 800 kişilik listeyle seçim yapılmayacağını, bunun yönetmeliğe uygun bir şey olmadığını belirttik. Yapılan ya da kabul edilen başvuruları iptal edeceklerini söylediler.”

Şirinoğlu şöyle devam etti: “Nüfusu az olan cemaatler için bir çözüm yolu bulunacağını, en kısa süre içerisinde her şeyin yoluna gireceğini tarafımıza ilettiler. Önümüzdeki günlerde Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun da katılacağı bir toplantı düzenlenecek”

Patrikhane’den yapılan açıklamada da “Bu istişare toplantılarının önümüzdeki günlerde tekrarlanacağı belirtildi” dendi.

18 Haziran’da Resmi Gazete’de yayınlanan Azınlık Vakıfları Seçim Yönetmeliği’nde hastane vakıfları dışındaki vakıfların 31 Aralık 2022’ye kadar seçimlerini yapması öngörülmüştü.

Seçimlerde İstanbul için milletvekili seçimlerinde uygulanan ve İstanbul’u üç bölgeye ayıran bölgesel sistemin uygulanması kararlaştırılmıştı. Ortaköy Vakfı’nın 20 bin kişilik bölgesel seçmen listesi yerine 800 kişilik dar bir liste ile VGM’ye başvurması ve VGM’nin başvuruyu kabul etmesi tartışma yaratmış, Patrik Maşalyan bu konuya müdahil olması için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir mektup yazmıştı.

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/27478/vakif-secimleri-son-tarih-bir-ay-otelenebilir