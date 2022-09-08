Uluslararası Hrant Dink Ödülleri 15 Eylül’de sahiplerini buluyor

2022 Uluslararası Hrant Dink Ödül Töreni 15 Eylül’de çevrimiçi olarak yapılıyor. Artyom Manukyan, Barabar, Gaye Su Akyol, Hi Violin Quartet, Melike Şahin ve New Gray de törende yer alacak.

Uluslararası Hrant Dink Ödülleri için her yıl olduğu gibi, bu yıl da Hrant Dink’in doğum günü olan 15 Eylül’de tören düzenlenecek. Ödüller bu yıl 14. kez verilecek.

Çevrimiçi yapılacak tören, Hrant Dink Vakfı’nın sosyal medya hesaplarından (YouTube, Facebook, Twitter, Instagram) yayınlanacak. Ödül sahipleri tören sırasında açıklanacak.

Bilindiği gibi ödül her yıl, ayrımcılıktan, ırkçılıktan, şiddetten arınmış, daha özgür ve adil bir dünya için çalışan, bu idealler uğruna bireysel risk alan, ezber bozan, barışın dilini kullanan ve bunları yaparken de insanlara mücadeleye devam etme yolunda ilham ve umut veren; Türkiye ve Türkiye dışından olmak üzere iki kişi, kurum ya da organizasyona veriliyor.

Özel performanslar

Ödül müziğinde de imzası olan Arto Tunçboyacıyan, bu yıl da törenin birleştirici bir müzik şölenine dönüşmesini sağladı. Geceye özel performanslarıyla katılacak sanatçılar Artyom Manukyan, Barabar, Gaye Su Akyol, Hi Violin Quartet, Melike Şahin ve New Gray.

İpek Bilgin’in Türkçe; Tuğrul Tülek’in İngilizce dillerinde sunuculuğunu üstlenecekleri ödül töreni; ziyaretçilerin Hrant Dink’in hayatını ve mücadelesini öğrenebilecekleri bir mekân olan 23,5 Hrant Dink Hafıza Mekânı’ndan sunulacak.

Aynı zamanda, Türkiye’de ve dünyanın dört bir yanında yıl boyunca, yaptıklarıyla insan hakları, kadın hakları, ırkçılık karşıtı mücadele, yargı bağımsızlığı gibi pek çok konuda insana, insanlığa ‘ışık’ tutan kişi ve kurumlar 2022 yılının ‘Işıklar’ı olarak tanıtılacak.

Kısa videolar ve ödül sahiplerinin konuşmalarının yer alacağı ödül töreni, 15 Eylül 2022, Perşembe akşamı saat 20:00’de başlayacak.

Geceye dair tüm detaylar, vakfın ve ödülün Facebook ve Twitter hesaplarında, #HrantDinkÖdülü, #UmuduÇoğalt, #DayanışmaGüçlendirir; #HrantDinkAward, #BuildHope, #StrongerTogether; #ՀրանդՏինքՄրցանակ, #բազմապատկէյոյսը, #զօրակցութիւնըուժէ hashtag’leriyle paylaşılacak.

Hrant Dink Vakfı, internet sitesinden (hrantdink.org) ve sosyal medya hesaplarından “Sizleri de, Uluslararası Hrant Dink Ödülü heyecanına ortak olmaya ve töreni izlemek için ekranlarınıza davet ediyoruz” mesajını paylaştı.

İzlemek için

Ödül töreni şu adreslerden izlenebilir:

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