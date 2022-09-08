Scott Hubbard: Ermenistan yeni bir uydu fırlatmak için her türlü çaba sarfetmeli

Ermenistan’da gerçekleşen meşhur “STARMUS” festivalinin ilk üç günü çok etkileyici ve muhteşem anlarla dolu geçti ve söz verdikleri gibi sanat ile bilim arasındaki bağlantı sağlandı.

20 yılı NASA’da olmak üzere 45 yılı aşkın süredir uzay araştırmalarının yanı sıra programlar, projeler gerçekleştiren ve üst düzey yöneticilik yapan fizikçi Scott Hubbard “STARMUS” festivali kapsamında düzenlenen bir basın toplantısında Ermenistan’ın yeni bir uydu fırlatmak için çabalaması gerektiğini ifade etti.

Yaptığı açıklamada ünlü fizikçi özellikle şunları kaydetti:

“Bilim içinde müziğin var olduğunu ve müzik içinde ise bilimin var olduğunu söylemeliyim. Bu gerçekten çok güçlü bir keşif ve izlenimdi. Meslektaşlarımla da iletişim kurdum, bazılarını tanıyorum, bazıları yeni tanıdığım meslektaşlarım. Ermenistan’ın ikinci uydusunu fırlatma yönündeki çalışmaları ve tüm çabalarını sürdürmesi gerektiğini düşünüyorum, çünkü uzay çalışmaları alanında yeni ülkelerin yer alabileceği aşikardır.”

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/09/08/Scott-Hubbard-Ermenistan/236843