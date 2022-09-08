Putin’den Ermenistan’a taşınan Ruslarla ilgili açıklama: “Allah aşkına, bırakın çalışsınlar”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 7. Doğu Ekonomik Forumu’nun oturumunda, “Rusya’nın Ermenistan’a taşınan Rus göçmenlere nasıl davranıyorsunuz?” sorusuna cevaben Rusya’nın Rus işine fayda sağlayacak her adımı memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Putin, “Eğer şartlar Ermenistan’da çalışmak daha faydalı ve rahatsa Allah aşkına bırakın çalışsınlar, hiçbir şey onları durdurmuyor” dedi ve Ermenistan’a taşınan kişilerin ağırlıklı olarak bilişim sektörünü temsil ettiğini kaydetti.

Ona göre Ermenistan Rusya için yabancı bir ülke değil, Yerevan’da çalışabilir ve aslında Moskova’da yaşayabilirler.

Ermenistan Kamu Radyosu