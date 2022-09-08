Paşinyan: Dikkatleri Ukrayna’ya odaklamak Güney Kafkasya’da istikrarsızlığa yol açabilir

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Doğu Ekonomik Forumu’nun Genel Oturumunda yaptığı konuşmada “Uluslararası toplumun tüm dikkati ve özellikle Ermenistan’ın stratejik ortağı Rusya Federasyonu’nun dikkati daha çok Ukrayna çevresinde oluşan duruma odaklandığı için, bunun Güney Kafkasya’da istikrarsızlığa yol açabileceğine dair açık endişeler var.” dile getirdi.

“Bölgedeki durum pek istikrarlı değil. Biliyorsunuz 2020’de bir savaş yeniden yaşadık ve durum benzerdi, Azerbaycan savaşı başlattığında, Rusya dahil uluslararası toplumun tüm dikkati koronavirüs pandemisi ile ilgili sorunlara odaklandı” ifadelerini kullandı.

Paşinyan, “Rusya ve diğer ortaklarla yakın işbirliği içinde, küresel güvenlik için de çok önemli olan bölgedeki durumu kontrol edebileceğimizi umuyoruz.” sözlerine ekledi.

Ermenistan Kamu Radyosu