Nefret söylemiyle mücadele için 5 video

Proje, başta İstanbul ve Diyarbakır olmak üzere Türkiye’de hak temelli çalışan 30 sivil toplum kurumunun katılımıyla uygulandı.

Minority Rights Group Europe ( Avrupa Azınlık Hakları Grubu) ve Hrant Dink Vakfı olarak Merkezi Finans ve İhale Birimi’nin desteğiyle yürüttüğü “Nefret Söylemiyle Mücadele Etmek için Türkiye ve AB yeni üye ülkeleri arasında işbirliğini geliştirmek ve birlikte öğrenmek” projesi 1 Nisan 2021- 30 Haziran 2022 tarihleri arasında uygulandı.

Proje, insan haklarına saygı gösterilmesine katkı bulunmayı, Türkiye ve başta yeni üye ülkeler olmak üzere AB üye ülkelerdeki STK’ların yazılı ve çevrimiçi medyada göçmenlere, etnik/dini azınlıklara ve dezavantajlı gruplara yönelik nefret söylemine karşı koyma kapatasilerini güçlendirmeyi hedefledi.

Proje, başta İstanbul ve Diyarbakır olmak üzere Türkiye’de hak temelli çalışan 30 sivil toplum kurumunun katılımıyla uygulandı.

Bu kapsamda, biri İstanbul’da, diğeri de Diyarbakır’da olmak üzere iki adet eğitim, karşıt-söylem kampanyaları, deneyim paylaşım toplantıları ve Avrupa konferansı gibi farklı etkinlikler düzenlendi.

Ekim 2021’de İstanbul’da ve Kasım 2021’de Diyarbakır’da iki günlük eğitim programı tasarlandı. (EMK)

bianet