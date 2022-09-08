 İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Galatasaray’dan skandal harita paylaşımı! Marmara Bölgesi ve KKTC…

2022-09-08

Galatasaray’ın transferleri açıklamaya çalıştığı görselde paylaşılan Türkiye haritasında, Marmara bölgesi ve Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin farklı ülke toprağıymış gibi farklı renkte kullanılması sosyal medyada tepki çekti.

Galatasaray’ın transferleri açıklamaya çalıştığı görselde paylaşılan Türkiye haritasında, Marmara bölgesi ve Kıbrıs Türk Cumhuriyeti(KKTC) farklı ülke toprağıymış gibi farklı renkte kullanıldı.

Galatasaray’ın paylaştığı harita sosyal medyada tepki çekti. İşte o paylaşım:

https://spor.haber7.com/galatasaray/haber/3257383-galatasaraydan-skandal-harita-paylasimi-marmara-bolgesi-ve-kktc

İlk yorum yapan siz olun

Bir Cevap Yazın