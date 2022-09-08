Düşman komşuyu tanıyor musunuz?

Psikoloji bilimleri adayı doçent Karine Nalchajyan, çeşitli fenomenlerle ilgili olarak Ermeni ve Azerbaycanlı toplumlarının büyük kültürel farklılıklarına dikkat çekerek, Azerbaycan kimliğinin özünde, göçebe kabilelerin fetih politikası özelliği olan Ermenilere karşı nefret olduğunu söylüyor.

Psikolog Nalchajyan, “Biz vatanımızı istiyoruz, başkasınınkini istemiyoruz, bizim için adil olan bu, bir göçebe zihniyeti için başkasınınkini çalmak adildir. Komşunuz bir göçebeyse ve onun zihniyeti hırsızlıksa, onunla barış içinde bir arada yaşama hakkında konuşmak gereksizdir. Bu anlamda bizim topraklarımız, vatanımızın toprakları bizim için çok değerlidir. Ermenilere karşı nefreti, Azerbaycan kimliğinin merkezinde yer almaktadır” ifadelerini kullandı.

Karine Nalchajyan’a göre 2020 savaşı bir dönüm noktasıydı ve bunda “zafer” yanılsaması büyüktü.

Bugün Azerbaycanlıların Berdzor veya Aghavno için savaşmadığı, askeri operasyonların yapılmadığı, ancak Ermeni yerleşim birimlerinin düşmana geçtiği açıktır.

Ermenistan Kamu Radyosu