Yunanistan ile gergin ilişkilerde Türkiye, açıkça yeni bir soykırım yapmakla tehdit ediyor

Yunanistan ile gergin ilişkilerde Türkiye, açıkça yeni bir soykırım yapmakla tehdit ediyor

Lübnan’da yayınlanan “Azdak” Ermeni gazetesinin Genel Yayın yönetmeni, araştırmacı-yazar Şahan Gantaharyan, Armenpress’e verdiği demeçte Ankara-Atina gerilimi yeni zirvelere ulaştığtını açıkladı.

Türkiye, Yunanistan Hava Kuvvetleri’ni NATO görevi yürüten bir Türk uçağına saldırmakla suçladı. Erdoğan Yunanistan’a saldırmakla tehdit etti.

Gantaharyan, “Türkiye’nin son açıklaması bu konuda çok önemliydi. Resmi Ankara, Yunanistan’ın Ankara ile ilişkilerde “fazla ileri gitmesi” halinde “ağır bir bedel” ödeyeceğini duyurdu. Erdoğan, Yunanistan’ın Türkiye’yi S-300 ile tehdit ettiğini belirterek İzmir’i hatırlattı. Bu, düz metin olarak yeni bir soykırım gerçekleştirmek için bir tehditti” dile getirdi.

Sorun, Türk Hava Kuvvetleri ve Yunanistan tarafından Ege ve Akdeniz’de konuşlandırılan S-300 hava savunma sistemleriyle ilgili. Atina daha sonra Türk tarafının açıklamasını yalanladı.

Gantaharyan “Ankara, NATO’yu Akdeniz çatışma bölgesine çekmeye çalışıyor ve Atina’yı NATO’ya saldırmakla suçlamaya çalışıyor ki bu da gerçekle örtüşmemektedir.

Ankara’nın mesajı esas olarak ABD’ye Yunanistan’ı silahlandırmamaya yöneliktir. Rus silahlarını almayı haklı çıkarmak için eklendi” dedi.

Ermenistan Kamu Radyosu