Yerevan, Avrupa Festivaller Birliği’nin 70. yıl dönümü zirvesine ev sahipliği yapacak

12-15 Eylül tarihlerinde Yerevan’da Avrupa Festivaller Birliği’nin (EFA) 70. kuruluş yıldönümüne adanan Sanat Festivalleri Zirvesi düzenlenecek. Jübile zirvesinin organizatörü “Yerevan Prospects” uluslararası müzik festivalidir. Resmi açılış, 12 Eylül’de Aram Khachatryan konser salonunda dünyaca ünlü kemancı Sergey Khachatryan ve Ermenistan Devlet Senfoni Orkestrası’nın vereceği konserle başlıyacak.

Zirveye 45 ülkeden 120 festival yöneticisi, belediye başkanı ve bu konularda meraklı olan şahıslar katılarak düşünce, endişe ve önerilerini paylaşacaklar. Avrupa’nın en eski ve en büyük Uluslararası Edinburgh Festivali, Schleswig-Holstein Müzik Festivali, Flanders Festivali, BOZAR, Gdańsk Shakespeare Festivali ve diğerleri de zirvede yer alacaklar.

Zirvenin katılımcıları Yerevan’ın gezilecek yerlerini ziyaret edecekler, Tsitsernakaberd’deki Ermeni Soykırım Müzesinde saygı duruşunda bulunacaklar.

Ermenistan Kamu Radyosu