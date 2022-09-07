Paşinyan: Türkiye ile ilişkileri geliştirmeyi umuyoruz

Doğu Ekonomi Forumu’nda konuşan Ermenistan Başbakanı Paşinyan,”Rusya’nın da yardımıyla Türkiye ile ilişkileri geliştirmeyi umuyoruz” ifadelerini kullandı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya’nın Vladivostok kentinde yapılan Doğu Ekonomi Forumu’nda Ankara-Erivan ilişkilerinde normalleşme sürecine dair açıklamalarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de katıldığı forumda konuşan Paşinyan, “Türkiye ile görüşmeler başladı. Rusya’nın da yardımıyla Türkiye ile ilişkileri geliştirmeyi umuyoruz” dedi.

Azerbaycan ile de Dağlık Karabağ konusunda yoğun görüşmelerin olduğunu söyleyen Ermenistan Başbakanı ” Bu konuda da Ermenistan’ın stratejik müttefiki ve ama aynı zamanda da Azerbaycan’ın yakın ortağı konumundaki Rusya’nın desteğine güveniyoruz. Burada Rusya’nın Karabağ sorunuylşa ilgilenen AGİT Mİnsk grubunun eş başkanlığı rolüne vurgu yapmak istiyorum.” ifadelerini kullandı.

ERMENİSTAN İLE NORMALLEŞME

Sınırları 1993 yılında karşılıklı olarak kapatan Ankara ve Erivan’ın Aralık 2021’de başlattığı normalleşme süreci kapsamında iki ülke özel temsilci atamış, bu temsilciler ilk kez ocak ayında bir araya gelmişti.

Ermenistan hükümeti, normalleşme süreci kapsamında önce, Dağlık Karabağ savaşı sonrası Türk mallarına uyguladığı ambargoyu 1 Ocak’tan itibaren sona erdireceğini duyurdu. Şubat ayı itibarı ile iki ülke arasında doğrudan uçuşlar başladı.

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