Kilikya Ermeni Katolikosu Aram I, Dünya Kiliseler Konseyi başkanlığına seçildi

Almanya’nın Karlsruhe şehrinde düzenlenen Dünya Kiliseler Konseyi’nin 11. konferansı, Kilikya Ermeni Katolikosu Birinci Aram’ı , Doğu Ortodoks kiliselerini temsil eden Konseyin Başkanı olarak seçti.

Kilikya Katolikosluğu’ndan yapılan açıklamaya göre Aram I Katolikos iki dönem, 1991-1998 ve 1998-2006 tarihleri arasında Dünya Kiliseler Konseyi’nin Merkez ve İcra daire Başkanlığına seçilmişti.

Bununla ilgili Kilikya Ermeni Katolikosluğu tarafından yapılan açıklamada Aram I Katolikos’un bu yoğun talep ve istekleri olumlu karşılayarak, bu harekete yeni bir ivme kazandırmak adına Dünya Kiliseler Konseyi Başkanlığını üstlendiği ifade edildi.

Ermenistan Kamu Radyosu