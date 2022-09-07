Aydınlarımız, Balkan Katliamı’nı neden hatırlamaz?

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Yine medyada ve sosyal medyada 6-7 Eylül olayları anıldı, paylaşımlar yapıldı. Daha önce de yazdım; bu olayları tezgâhlayanların asıl amacı ekonomik hesaplaşmaydı! Osmanlı’dan beri ticareti Rumlar ve Yahudiler yaptığı için, sermayenin çoğu onlardaydı. Ama büyük imtiyazlar tanınan gayrimüslimler, Osmanlı’nın çöküşünü hızlandıran ayaklanmalara zemin hazırlamış, çeteler kurmuş ve katliamlar gerçekleştirmişti. İstanbul’da ve İzmir’de işgal kuvvetlerini büyük sevinçle karşılayan da onlardı. 6-7 Eylül olaylarının asıl amacı ülkedeki Rum-Yahudi sermayesinin millileştirilmesidir. Tabii amaç, yaşanan insanlık ayıbını haklı çıkarmaz! Keşke bu olaylar hiç yaşanmasaydı. Bizim aydınımız 6-7 Eylül olaylarını hatırlamayı, tartışmayı seviyor. Aydın dediğiniz özeleştiri yapan insandır zaten. Peki, siz hiç Yunanların, 25 binden fazla Türk ve Müslümanın katledildiği Mora Katliamı için özeleştiri yaptıklarını gördünüz mü? Sırpların, Bulgarların 93 Harbi ve Balkan Savaşları’nda yaptıkları etnik temizlik için üzüntülerini dile getirdiklerini, özür dilediklerini gördünüz mü? Ne üzülmesi, Türk, Müslüman katliamlarını ulusal bayram olarak kutluyorlar! Oysa birçok tarihçi Balkan isyanları ve savaşlarını etnik temizlik olarak görüyor. 1821-1922 yılları arasında 5.5 milyon Müslümanın Avrupa’dan sürüldüğü ve 5 milyondan fazlasının öldürüldüğü ya da kaçarken hastalık, açlık sonucu öldüğü tahmin ediliyor. I. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı sırasında ise Anadolu’da 2.5 milyon Müslümanın öldüğü düşünülüyor. Bizim kadar atalarına yapılan katliamları unutan ama kendi hatalarını unutmayan, özeleştiri yapan ve sürekli dünyaya hatırlatan aydın kitlesine sahip bir ulus yoktur herhalde. *** TELEFONLAR DAYANIKLI OLACAK Keşke telefonların bataryaları uzun ömürlü olsa. Yere düştüğü gibi kırılmasalar. Keşke güncellemelerden sonra performansları düşmese. Bu keşkeler bitmez! 2024 yılına kadar mobil cihazlarda aynı tip şarj girişini zorunlu tutan Avrupa Birliği (AB) şimdi de kolay tamir edilen ve daha uzun süre kullanılabilen mobil cihazların üretilmesini istiyor. Avrupa Komisyonu bir yasa teklifi hazırlıyor. Çalışmaya göre akıllı telefon ve tabletlerin bataryalarının 1000 şarj sonrasında yüzde 80 kapasitesini koruması isteniyor. Ayrıca yazılım güncellemeleri de cihazın bataryasına olumsuz etki yapmayacak. Bitmedi! Mobil cihazların en az 15 önemli parçasının değiştirilebilir olması isteniyor. Batarya, ekran, adaptör, arka kaplama, SIM tepsisi gibi parçalar, 5 yıl boyunca erişilebilir olacak. Komisyon televizyon ve çamaşır makineleri gibi ev elektroniği cihazlarında gördüğümüz verimlilik etiketlerini mobil cihazlara da getirecek. Teknoloji şirketleri nasıl kâr edecek dediğinizi duyar gibiyim. Onlar her şekilde kâr ederler! Özetle AB, teknoloji şirketlerinin vatandaşlarını daha fazla kazıklamasını engellemekte kararlı. AB’nin teknoloji şirketlerine karşı çıkardığı yasalar artık Türkiye’de de takip ediliyor. İnternetteki reklam gelirinin paylaşımındaki haksızlığın önüne geçmek başta olmak üzere bazı davalar açılıyor ve yasa teklifleri hazırlanıyor. Umarım AB’nin bu son yasa teklifi de örnek alınır. *** BALKONDAN 500 DOLARA KONSER İZLENİR Mİ? Tarkan’ın 9 Eylül İzmir Konseri için Kordon’daki balkonlu evler 500 dolardan kiraya verilmeye başlanmış. Haberin kaynağı ise isimsiz emlakçılar! Güya emlakçıların telefonları susmuyormuş! Tamam, büyük bir konser olacak ama yaşanacak izdihamın nedeni konserin ücretsiz olması. Tarkan’ı görmeyi çok isteyenlerin bir gün öncesinden konser alanına gelmesini ya da eğlencesine tekne kiralanmasını anlarım. Lakin balkonlu evlerin 500 dolara kiralanması bana saçma geliyor. 500 dolar verip dürbünle mi konser izleyecekler? Tarkan’ı yakından görmek isteyen, paralı konserine 350 TL verip izler! Çok parası olan zaten 500 dolar verip balkondan konser izleme garipliğine bulaşmaz! *** AMA BU HAKSIZLIK! Aras Bulut İynemli’yi bu haliyle bir GSM reklamında izlediğimde şaşırdım doğrusu. Aras’ın taktığı şapka gibi kıyafeti de özensizdi. Sanki yoldan birini çevirip rol vermişlerdi! Daha sonra bir dijital platform için çekilecek ‘Atatürk’ dizisinde rol aldığı için bıyık bıraktığı ve saçlarını biçimlendirdiği için şapkayla kapattığını öğrendim. Ünlü GSM şirketi onu bu halde nasıl oynatmış? Sanki Aras GSM şirketi ile yapımcı arasında kalmış ve reklamda zorla oynamış gibiydi! Hayranları kızacaklar ama bence Aras hiç ama hiç Atatürk’e benzemiyor. Makyajla, efektle Atatürk’e benzetirler ama vücut yapısı da uygun değil. Aras’ın oyunculuğu da sorunlu. Yapımcılar ‘Öyle Bir Geçer Zaman ki’deki normal bir ergeni daha sonra jön diye sundular. Evet, Aras çok hırslı. jön olmak için çok uğraşmasına, çalışmasına saygı duyuyorum. Ama sürekli burnundan soluyan, böğüre böğüre ağlayan, abartılı mimikleriyle oynadığı karakterleri karikatürize eden birini büyük oyuncu diye pazarlamayın! Atatürk gibi ulu bir değerin ona hiç benzemeyen, vasat bir oyuncuya oynatılması bence haksızlık. *** JEFLON ZUCKERGATES! Yapay zeka destekli Stable Diffusion ağı ile dünyanın önde gelen dört milyarderi Bill Gates, Elon Musk, Mark Zuckerberg ve Jeff Bezos’un yüzleri birleştirildi. Ünlü milyarderlerin yüzlerinden saçlarına kadar her detayın birleşiminden oluşan görsele de ‘Jeflon Zuckergates’ adı verildi. Gerçekçi ve başarılı bir çalışma olmuş. Musk’ın 220 milyar, Bezos’un 133.7 milyar, Gates’in 121.7 milyar, Zuckerberg’in ise 61.1 milyar dolar serveti var. Yapay zeka keşke bu dört milyarderin servetlerini de kamulaştırıp halka dağıtsa! Aslında böyle bir şey yaşansa insanlık adına bir şey değişmez. Ertesi yıl yine yeni zenginler ortaya çıkar! Dünya artık şirketlerin ülkeleri yönettiği bir gezegen! Sabah Gazetesi