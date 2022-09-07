6-7 eylül olayları için hatırlatma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2004 yılında Başbakanlık görevinde iken 6-7 eylül olaylarını resmen kınayan ilk Başbakan olmuştu

A haber izleyicileri için bilgi:

Dün, (6 Eylül 2022 günü) , A Haber TV kanalının “tarihte bugün” yayınında 1955 yılında yaşanan 6 eylül olayları için sadece şu ifadelere yer verildiğini izledim:

“6 eylül 1955’te Atatürk’ün Selanik’teki evine bomba atıldığı haberi üzerine İstanbul ve İzmir’de gösteriler düzenlendi.”

A haber izleyicilerine şu eklemeleri yapma ihtiyacını hissettim:

“6 Eylül 1955’te Atatürk’ün evine, sonradan Türk ajanları tarafından atıldığı ortaya çıkan, bombanın sonucunda İstanbul ve İzmir’de Rum, Ermeni ve Yahudi azınlığına karşı saldırılar düzenlendi.

Saldırılarda 4.214 ev, 1.004 işyeri, 73 kilise, bir sinagog, iki manastır, 26 okul ile aralarında fabrika, otel, bar gibi yerlerin bulunduğu 5.317 mekân saldırıya uğrayıp talan edildi.. Aynı gün sıkı yönetim ilan edildi.. Ölü sayısı bilinmemekle birlikte resmi açıklamalara göre ölü sayısı 11olup , yaralıların sayısı da bilinmemektedir.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2004 yılında Başbakanlık görevinde iken 6-7 eylül olaylarını resmen kınayan ilk Başbakan olmuştu.

Bilgilerinize arz ederim.

T24