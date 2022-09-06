Yunanistan’da Yahudi cemaatlerinden yargıtay atamasına tepki

Yahudi Cemaatleri Merkez Kurulu, ırkçı söylemleriyle gündeme gelen Marianthi Pagouteli’nin Miçotakis hükümeti tarafından Yargıtay Başkan Yardımcılığı’na atanmasına tepki gösterdi.

Nikolaos Stelya

DUVAR – Yunanistan Adalet Bakanı Kostas Tsiaras’ın önerisi üzerine Bakanlar Kurulu’nun Marianthi Pagouteli’yi Yargıtay Başkan Yardımcılığı görevine atama kararı tartışma yarattı. Pagouteli, geçmişte ırkçı söylemleriyle gündeme gelen bir hukukçu.

Yunanistan’daki Yahudi Cemaatleri Merkez Kurulu, Kiriakos Miçotakis hükümetinin Pagouteli’yi yargı hiyerarşisinin en tepesine yükseltme tercihine sert bir açıklamayla tepki gösterdi. Merkez, Pagouteli’nin “Yahudiler, tüm gerçek” isimli ırkçı kitabı nedeniyle açılan davada Holokost inkarcısı Konstantinos Plevris için verilen beraat kararında rol üstlendiğini hatırlattı. Pagouteli, Plevris’in antisemit görüşlerini ‘haklı çıkarmayı’ amaçlayan 32 sayfalık uzun bir argüman kaleme almıştı.

Konstantinos Plevris, Yunanistan’ın Sağlık Bakanı, hukukçu Thanos Plevris’in babası. Plevris, antisemit görüşleri ve Nazi sempatisiyle Yunanistan’da tepkilere neden olan bir yazar. Plevris’in antisemit bir kitabı hakkında, Pagouteli’nin başrolde olduğu dönemin temyiz mahkemesi tarafından verilen beraat kararıyla antisemit görüşlere destek sunulmuştu. Dönemin temyiz yargıcı ve hâlihazırda yargıtay başkan yardımcısının temel ‘bulgusu’, kitabın ‘Yahudilere değil Yahudi-Siyonistlere’ atıfta bulunduğu ve ‘bu nedenle ırkçılık karşıtı yasa kapsamında değerlendirilemeyeceği’ yönündeydi. Pagouteli’nin ismi aynı dönemde, antisemit görüşlerin öne çıktığı bir internet sitesi ile de gündeme gelmişti.

Yahudi Cemaatleri Merkez Kurulu, yeni gelişmeyle ilgili olarak, “Yunan devletinin antisemitizme karşı tutumunu savunamayacak bir kişinin yargının en tepesine, hatta ülkemizin Yüksek Mahkemesi’nin başkan yardımcılığına atanmasından dolayı Yunanistanlı Yahudilerin duyduğu güçlü memnuniyetsizliği” dile getirdi.

YENİ DEMOKRASİ’DEN SORU ÖNERGESİ

Pagouteli’nin atanmasına, ana muhalefet partisi Syriza’nın yanı sıra muhafazakar Yeni Demokrasi partisi içerisinden de tepkiler yükseldi. Atina’da muhalefet partileri Miçotakis hükümetinin ‘aşırı sağ ile siyasi flörtüne’ tepki gösterirken, Yeni Demokrasi’nin liberal kanadı da hükümetin son tercihlerine karşı çıkıyor.

Yeni Demokrasi’nin kıdemli siyasetçilerinden Olga Kefalogianni, Pagouteli’nin yargıtaya atanmasına karşı çıkarak yeni gelişmeyi parlamentoya taşıdı. Kefalogianni, bir soru önergesiyle Adalet Bakanı Kostas Tsiara’dan yeni atamanın arka planını açıklamasını talep etti.

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