Türkiye’deki Ortodoks Gençliği’nin İlk Kongresi Gerçekleşti￼￼

Türkiye’deki Ortodoks Gençliği’nin 1. Kongresi 1-4 Eylül’de İstanbul’da gerçekleşti. 4 gün süren kongrede, Ortodoks gençlerin yanı sıra diğer mezheplerden de birçok genç bulundu.

1 Eylül Perşembe günü başlayan kongrede, gençler sabahın erken saatlerinde, Patrikhane Aya Yorgi Kutsal Kilisesi’ne giderek, Kilise Yılı Başlangıcının (İndiktos – Bizans takvimi rütüeline göre) ayinini kutladılar. Katılımcılar, İmroz ve Tenedos Metropoliti Sayın Kirillos tarafından karşılandılar. Katılımcılar, İmroz ve Tenedos Metropoliti Sayın Kirillos tarafından karşılanıp, takdim edildiler.

Ekümenik Patrik Bartholomeos tarafından açılış konuşması gerçekleştirilirken Nea Krini ve Kalamaria Metropoliti Sayın İustinos tarafından gerçekleştirilen “Hristos her şeydir” kitabının tanıtımı ile ilk gün sona erdi. (Hania Hrisopiği de bulunan Kutsal Stavropiğiaki Manastırı basımevinde Türkçe basılmış olan “Aziz Porfirios’ un Hayat ve Sözleri” kitabından alıntılar.)

2 Eylül Cuma günü ise, Silivri Metropoliti Sayın Maksimos’un “Çağdaş Toplumda Gençler” başlıklı sunumu ile başladı, Protopresviteros Peder Stavros Kofinas’ın, “Farklı bir dünyada farklı biri olarak yaşamak” başlıklı sunumu devam etti. Sabah sunumları, Sayın Nektarios Kalancis’in “Avrupa’da Ortodoks Gençler” başlıklı sunumu ile son buldu. Yapılan sunumlar hakkında gençlerin soruları cevaplandı. İkinci sabah toplantısı Derkon Metropoliti Sayın Apostolos’un, “Ekümenik Patrikhanenin Yeni Aydınlanmış Ortodokslara Karşı Ruhani Çobanlık Sorumluluğu” başlıklı sunumu ile başladı. Thiatira ve Büyük Britanya Metropoliti Sayın Nikitas’ın “Gençler için bir özdeşim nesnesi olarak Hristos”; Merkurios Görkem Ergül’ün, “Türkiye’ de Ortodoks Gençler için Gelecek” başlıklı sunumları ile son buldu. Yapılan sunumlar hakkında gençlerin soruları cevaplandı.

Öğleden sonra oturumları, Sayın Prof. Konstantinos Gavroğlu’nun “Gençlik ve Dijital Çağın Meydan Okuması” başlıklı sunumu ile başladı. Fransa Solan’ da bulunan Meryem Ana Manastırı Başkeşişesi Keşişe İpantia da “Hristiyan Batıda Gençler” başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi. Arçimandrit Peder Polikarpos Theofanis’in “Yaz mevsimi, Gençlerin manevi yenilenme fırsat ve imkânları”başlıklı sunumu ile bu oturumlar da sona erdi. Yapılan sunumlar hakkında gençlerin soruları cevaplandı.

Öğleden sonra oturumları, Prof. Konstantinos Delikonstantis’ in “Günümüzde dinin işlevleri. Felsefi bir yaklaşım” konulu sunumu ile başladı, Maria Savvaki’ nin “Küreselleşmede Şahıs Kavramı”; Dr. İoannis Papahristu’nun “Bizans Felsefesi Başlangıcı” konulu sunumlarıyla gün tamamlandı. Yapılan sunumlar hakkında gençlerin soruları cevaplandı.

İkinci ve üçüncü günlerde de çok değerli konuşmacıların sunumları gerçekleşti ve sunumlardan sonra katılımcıların soruları cevaplandı. Son güne gelindiğinde ise Heybeliada’daki Kutsal Ruhban Okulu’na hareket eden gençler, ayine katıldılar. İmroz ve Tenedos Metropoliti Sayın Kirillos tarafında sunum ve konuşma gerçekleşti. Kongreyi Bitirme Oturumu ile Türkiye’deki Ortodoks Gençliği İlk Kongresi son buldu.

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