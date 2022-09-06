PAK: 6-7 Eylül’de gerçekleştirilen ırkçı saldırıları lanetliyoruz

Erbil (Rûdaw) – Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK), 6-7 Eylül olaylarının yıldönümünde, “Bu insanlık dışı saldırıların 67. yıl dönümünde, saldırıyı organize eden ve uygulayan tüm güçleri lanetliyoruz” açıklamasını yaptı.

PAK Basın ve İletişim Bürosu’ndan yapılan açıklamada, “6-7 Eylül 1955’te İstanbul ve İzmir’de, Türkiye Devleti’nin derin güçlerinin organizasyonu ve Türk ırkçılarının eliyle müslüman olmayan insanlara (Rum, Ermeni, Yahudi) karşı insanlık dışı, ırkçı, bir katliam, linç ve yağma saldırısı gerçekleştirildi” denildi.

Bu saldırılar sonucunda 15 kişinin öldürüldüğü, 300’e yakın kişinin yaralandığı ve yüzlerce kadının tecavüze uğradığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Yine bu iki gün içinde 4214 ev, 1004 işyeri, 73 kilise, bir sinagog, iki manastır, 26 okul ile aralarında mezarlık, fabrika, otel, bar gibi yerlerin de bulunduğu 5317 mekân saldırıya uğramış, yakılmış, talan ve yağma edilmiştir.

Türkler dışındaki diğer halkları Türkiye’den uzaklaştırma, tasfiye etme planının bir parçası olarak gerçekleştirilen bu ırkçı saldırılar, aynı zamanda, müslüman olmayan halkların malına mülküne el koyma, sermayenin bu kesimlerden alınarak Türklerin lehine el değiştirmesi stratejisinin de bir parçasıydı.

Bu insanlık dışı saldırıların 67. yıl dönümünde, saldırıyı organize eden ve uygulayan tüm güçleri lanetliyoruz.”

https://www.rudaw.net/turkish/middleeast/turkey/060920229