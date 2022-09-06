Metsamor Nükleer Santrali güvenlidir ve daha 10 yıl çalışmaya hazır

Rus ‘TVEL’ şirketi ve Ermenistan Atom Santrali, Rus nükleer yakıtı tedariki için bir sözleşme imzaladı. Arz, Ermenistan nükleer santralinin taze nükleer yakıt için mevcut gereksinimlerini tam olarak karşılayacak şekilde bu yılın 4. çeyreğinde gerçekleştirilecek.

En son güncellemeler ve incelemelerden sonra uzmanlar, Metsamor nükleer santralinin 2036 yılına kadar 14 yıl daha işletilebileceğini belirtiyor. Aynı zamanda, bir nükleer santrale sahip olmanın hem enerji hem de devlet güvenliği açısından önemli olduğunu temin ederler.

Metsamor nükleer santralinin işletme süresinin 2026’dan sonra 10 yıl daha uzatılması konusu şu anda gündemde.

Uzmanlar, nükleer santralin güvenlik seviyesini daha da artırmak için “Rosatom” ile ortak önlemlerin zaten planlandığını vurguluyorlar. NGS’nin ikinci bloğunun yapımı konusu da gündemde.

Enerji güvenliği uzmanı Artur Avetisyan, uzatmanın, 2040 yılına kadar stratejik enerji geliştirme planında öngörüldüğünü kaydetti.

Güvenlik sorunlarını çözmek için NGS her yıl belirli bir süre çalışmayı durdurur. Bu yıl tatil yaklaşık 50 gündü. İstasyonun reaktörü şarj ederek çalışıyor. Yılda bir kez şarj sırasında 349 yakıt kaseti takılır.

Ermenistan Kamu Radyosu