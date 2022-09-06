Lahey’deki festivalde Ermeni kültürü ve mutfağı tanıtıldı

3 Eylül’de, büyükelçiliklerin kendi ülkelerini ve kültürlerini, yemeklerini ve içeceklerini sundukları Lahey’deki geleneksel “Elçilikler Festivali” gerçekleşti.

Ermenistan’ın Hollanda Büyükelçiliği tarafından aktarılan bilgilere göre Ermeni pavyonu sunulan geleneksel yemeklerin ve şarapların bolluğu ile ayırt edildi ve on binlerce ziyaretçi arasında yoğun talep gördü. Festivale yaklaşık 55 büyükelçilik ve uluslararası kuruluş katıldı.

Festival sahnesinde Ermeni milli şarkı ve dans kültürü Lahey’deki “Abovyan Kültür Birliği” öğrencileri tarafından sunuldu.

Ermenistan Kamu Radyosu