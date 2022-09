Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Hazine’ye sert tepki: ‘O yalıları size yedirmeyeceğiz’

06 Eylül 2022 Salı, 13:53 Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP), Meclis’in tatile çıkmasının ardından başlattığı illerde grup toplantıları rotasının bu haftaki adresi Giresun oldu. Burada yurttaşlarla bir araya gelen ve halka hitap eden Kılıçdaroğlu, CHP’ye yeni üye olan yurttaşlara rozetlerini takdim etti. CHP lideri, Giresun’da gündeme dair açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından öne çıkan satırlar şu şekilde: “Bize katılın dedim, bunu defalarca dile getirdim. Çünkü Türkiye’nin içinde bulunduğu koşullar iyi değil. Her vatanseverin kafasında soru işaretleri var hepimiz düşünüyoruz: Bu memleketin hali ne olacak? Oy kullanırken vicdanımızı dinlersek bu memlekette her şey düzelir. Her şey güzel olur. Benim amacım bu. Beraber yaşamak, birlikte yaşamak, sadece bir avuç insan için değil 85 milyon insan için mücadele etmek… Özgür Bey de açılış konuşmasında Milli Kurtuluş Savaşı’nda Giresun’un önemine vurgu yaptı. Ben 25 Ağustos’ta Afyon’a gittim. 26 Ağustos’ta Kocatepe’ye gittik. Sabah’ın 5’inde Kocatepe’den Afyon Ovası’na baktık. Tam 100 yıl önce o tepede insanlar bu ülkenin bayrağı için mücadele ettiler ve hayatlarını verdiler. Onlara dualarımızı gönderdik. Oradan indim aşağıya 42. ve 47. alayların olduğu Giresun şehitliğine gittim. Sizin dedelerinizin mezarına gittim. Onları anmak onlara dua okumak için gittik. Giresun’un Milli Mücadele tarihinde çok önemli bir yeri vardır. Dedelerinizle, babalarınızla ne kadar övünç duysanız azdır. Aradan 100 yıl geçti. Yeni bir süreç var. 100 yıllık süre içerisinde çok acı olaylar yaşadık. Şimdi yeni bir kamplaşma süreci başlatılmak isteniyor. Bütün Türkiye’ye seslenmek istiyorum; sakın ola kamplaşmayın, herkesin düşüncesi önemlidir. Kamplaşmadan, kızmadan, kimseyi ötekileştirmeden herkese hizmet etmenin aşkı yaşamalıyız. Türkiye’ye yeni bir iklim getirme hedefindeyim. Yeni bir amacım var.Bize katılın ki demokratik yöntemlerle dikta yönetimini değiştirelim.” “FİSKOBİRLİK’İ YENİDEN AYAĞA KALDIRACAĞIZ” “Bu ülkeyi kuranlar ‘Köylü milletin efendisidir’ dediler. Üreten milletin efendisidir dediler. Köylü ürettiği üründen zarar etmesin diye TMO, TARİŞ’i, FİSKOBirlik’i kurdular. Çiftçi ürettiği zaman gelir elde etsin, zarar etmesin dediler. FİSKOBirlik’i, fındık üreticisinin kara gün dostudur. Üreticiyi koruduğunuz zaman herkesin hakkını korursunuz. FİSKOBirlik’i yeniden ayağa kaldıracağız. Giresun’da kişi başına gelir 7 bin dolardan, 5 bin 291 dolara düştü. Giresun açıkça cezalandırıldı. Giresun’da uzman doktor da yetersiz. Burası arıcılık açısından Türkiye için çok önemlidir.” “FINDIKTA TEKELLEŞMEYE SON VERECEĞİZ” “Dolar arttı. Akaryakıt arttı. Gübre arttı. Alan bazlı fındık desteği dokuz yıldır artırılmadı. Fındığın kullanıldığı sanayi 120 milyar dolar civarında. Türkiye bu 120 milyar dolardan 2-2,5 milyar dolarını alıyor. Fındıkta bir tekelleşme süreci ile karşı karşıyayız. Ferrero denilen firma dikey bütünleşik bir yapı içinde giderek büyüyor. En büyük fındık ihracatçısını satın aldı ve bir numara oldu. Onun verdiği fiyat geçerlidir, hiçbir politikacının verdiği fiyat geçerli değildir. Açıkça bir sömürü çarkıyla bizim fındık üreticisi karşı karşıyadır. Koskoca Karadeniz’in fındık ürünü bir firmanın tekeline bırakılır mı? Bize katılacaksınız, bu tabloyu beraber değiştireceğiz. Bazen diyorlar mı Cehape milliyetçi mi diyorlar. CHP’nin altı okunun biri milliyetçiliktir. Biz fındık üreticisini yabancı tekellerine peşkeş çektirmeyiz, işte milliyetçilik budur. Fındıkta tekelleşmeye son vereceğiz. Yabancı tekellerin Türkiye’de at koşturmasına asla ve asla izin vermeyeceğiz.” “ELİN OĞLU 120 MİLYAR DOLAR KAZANACAK BİZ SADECE 2,5 MİLYAR DOLAR” “Milletvekili gelecek, soracaksınız, yol ne oldu? 20 yıldır yapmıyorsun. O zaman Giresunlu kardeşlerim şunu düşünecek, bunlar yapılmıyorsa seçim gelince benden oy istemeye gelince şunu soracak: Fındık fiyatını ne yaptın, yol için söz vermiştin ne oldu? Kusura bakma ben de sana oy vermeyeceğim diyecek.” Fındık sadece sıradan bir olay değildir. Fındığın kullandığı sanayinin yıllık dünyadaki hacmi 120 milyar dolar civarındadır. Ama Türkiye Cumhuriyeti devleti bu 120 milyar dolardan sadece 2 – 2,5 milyar dolarını alıyor, ham fındık ihraç ederek. Elin oğlu 120 milyar dolar kazanacak biz sadece 2,5 milyar dolar. Bu siyasetçinin öngörüsü yok demektir. Benim ürettiğim ürün başkalarının gelir kapısı oluyor da bizim açımızdan gelir kapısı olmuyor.” ‘RAHİP BRUNSON’ GÖNDERMESİ “Bütün fındık üreticisi kardeşlerime açık ve net söylemek isterim. Eğer yabancı bir tekele karşı devleti yönetenler sessiz kalıyorlarsa o yabancı tekelin ortaklığını yapıyorlar demektir. O yabancı tekele son veremezler. O yabancı tekele kim son verebilir, Bay Kemal kaldıracak, hiç endişe etmeyin. Bay Kemal’in verilmeyecek hesabı yok, verilmeyecek hesabınız varsa milletin lehine karar alırsınız. ‘Bu can bu bedende kaldığı sürece sen papazı alamazsın’ deyip üç gün sonra papazı veriyorsan olmaz. O nedenle Fiskobirlik’i yeniden ayağa kaldırmamız lazım.” “1 YILDA YURT SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ” “Kanaat önderleriyle bir toplantı yaptık. Belki aranızdan bazı ailelerin çocukları da üniversite sınavlarını kazandılar, büyük kentlere gittiler, kayıt yaptıracaklar. Anne ve babaların en büyük kaygısı çocuklarının nerede kalacağı. Yurt yeteri kadar yok. Biz kendi belediye başkanlarımıza söyledik, binaları kiralayın yurt yapın, hiçbir anne babanın gözü arkada kalmasın. 20 yılda bir yurt sorununu çözemediler. Giresunlulara da 85 milyona da söz veriyorum, 1 yıl içerisinde Türkiye’nin yurt sorununu çözeceğiz. Bu topraklarda hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek, öyle iddialı ve kararlı geliyoruz ki varan olan sorunların tamamına talibiz.” “ÖĞRETMENLERİ YERDE SÜRÜKLEDİLER” “Hâlâ taşeron işçiler var. Onlara da sözüm söz taşeron belasını kaldıracağım. Öğretmenleri dövüp yerde sürüklediler, ben de itiraz ettim. Öğretmeni dövemezsin! Eğer bir şey yapacaksan öğretmenin elini öpeceksin. Evlatlarımızı yetiştiren öğretmenler değil mi? Öğretmenler için farklı maaşları bitireceğiz, hakkını teslim edeceğiz. Öğretmenler gelecek endişesi taşımayacak.” İBB YALILARININ HAZİNE’YE DEVREDİLMESİNE TEPKİ “İstanbul Belediyesi’nin iki yalısına el koydular. O yalıları size yedirmeyeceğiz. O yalılar bu ülkenin.” “Fındıkta tekelleşmeye son vereceğiz. Yabancı tekellerin Türkiye’de at koşturmasına asla izin vermeyeceğiz. Kendi ülkemde bu ülkenin çiftçinin alın terinin sömürülmesine izin vermeyeceğiz. Çiftçiyi küstürmeyeceğiz. Mazot çok pahalı. Çiftçi ve balıkçı kullanamıyor. ÖTV’siz KDV’siz vereceğiz. Tarım Kanunu’nun 21. maddesini uygulayacağız. İktidar olursak çiftçi ve esnafın kredilerinin faizlerini sileceğiz.Çiftçinin hiçbir aleti haczedilemeyecek. Tarım arazileri bölünüyor. Buna adil bir çözüm bulmak zorundayız. 2B sorununu çözeceğiz. Yayla evlerinizi yıkmaya çalışıyorlar, yıkmaya çalışanların başlarına yıkacağız kimse endişe etmesin. Havza bazlı planlama yapacağız. Kur Korumalı Mevduat’ta 6 ayda ödediğimiz faiz 60 milyar 600 milyon lira. Faize karşıyız diyorlar… Fakir fukaranın sırtından ödüyor. Ülkenizi seviyorsanız yalan söyleyene dur deme zamanı geldi!” Cumhuriyet Gazetesi