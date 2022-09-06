Kapadokya’da tahribatı gizlemek için yol hafriyatı üzerine hayvan gübresi döktüler! ​​​​​

Kapadokya’da peri bacaları ve tarihi manastıra zarar veren yol inşaatında bazı yerlere tahribatı gizlemek için hayvan gübresi döküldü.

Özer AKDEMİR

Kapadokya’da peri bacaları ve tarihi manastırlar arasındaki yol yapımı yöreye birçok zarar vererek devam ediyor. Bölgenin doğal ve tarihi dokusunu yok eden yol yapımının yarattığı tahribat görülmesin diye akla ziyan uygulamalar yapılıyor. Yol inşaatının hafriyatının doldurulduğu vadideki hafriyatın görülmemesi için bazı yerlerine hayvan gübresi döküldü. Öte yandan bu tahribat görüntülerini “yakalandınız” yorumuyla sosyal medya hesabında paylaşan Kapadokya Çevre Platformu üyesi Adnan Tamgüler’in oteline Alan Başkanlığının şikayeti üzerine belediye yetkilileri denetime geldiler.

YÖRENİN ÇOK HASSAS BİR YAPISI VAR

Kapadokya Çevre Platformu Sözcüsü Mükremin Tokmak, Ortahisar – Göreme arasındaki yolun sadece peri bacaları, kaya oluşumları ya da tarihi manastırlara değil bölgedeki tarımsal ürünlere ve bitkilere de büyük zararlar verdiğini söyledi. Yolun üzüm bağları ve meyve bahçeleri arasından geçtiğini ve buraları yok ederek ilerlediğini belirten Tokmak, “Bölge son derece hassas bir ekolojik, jeolojik yapıya ve tarihi dokuya sahip. Burada bir yere çivi çakılmak istendiğinde bile bunun son derece özgün yapıya etkilerinin bilimsel olarak araştırılması ve ona göre yapılması gerekirken tam tersi yapılıyor. Mesela bu yol doğru düzgün bilimsel, teknik araştırmalar gerçekleştirilmeden, yolun yöreye etkisi hesap edilmeden yapılıyor” dedi.

Kapadokya’da tahribatı gizlemek için yol hafriyatı üzerine hayvan gübresi döktüler! ​​​​​



Özer Akdemir'in haberi



📹: Mükremin Tokmakhttps://t.co/OI3Jcriaa3 pic.twitter.com/5MIYDg8cPH — Evrensel Gazetesi (@evrenselgzt) September 6, 2022

EL AYAK ÇEKİLDİKTEN SONRA YIKACAKLAR

Alan Başkanlığının geçtiğimiz günlerde yaptığı yolun meydan getirdiği tahribatı görmezden gelen, adeta üstünü örten açıklamasının ardından yol yapımına kalındığı yerden devam edildiğini aktaran Tokmak, “Yolun meydana getirdiği tahribatın drone ve balondan çekilen fotoğraflarla iyice ortaya konmasından ve çıkan haberlerin ardından bir süre çalışmaları durdurmuşlardı. Şimdi tekrar başladılar ama son 500-600 metrelik kısmın tamamlanması değil, yolun eğiminin düşürülmesi için arka taraflarda yapılıyor çalışma” dedi. Turizm mevsimi nedeniyle yörenin şu an çok kalabalık olduğunu kaydeden Tokmak, “İnsan yoğunluğunu biraz azalmasını bekliyorlar manastır ve peri bacasını yıkmak için. El ayak çekildikten sonra yolun kalan kısmını yapımı için tarihi ve doğal dokuyu yok edecekler” diye konuştu.

Fotoğraf: Mükremin Tokmak

YOLUN BAZI YERLERİNE HAYVAN GÜBRESİ SERPMİŞLER!

Önceki gün yol yapımının olduğu yere tekrar gittiğini ve gördüklerine şaşırıp kaldığını ifade eden Tokmak, şunlar söyledi; “Üzüm bağları, ceviz ve meyve bahçelerini, iğde ağaçlarını yok ederek açıyorlar yolu. Dün yolun hafriyatının döküldüğü vadiye gittik. Hafriyat vadinin içine doldurulmuş ve bazı yerlerine hayvan gübreleri serperek yapılan tahribatı gizlemek istemişler. Yıkımı kamufle etmeye çalışmışlar. Bu şeytanın aklına gelebilecek cinsten bir iş” dedi. Tokmak, yol inşaatı hafriyatının üzerine gübre serpilen kısmın Ortahisar yönünde, yolun batı kısmında olduğunu, bu olayı video ve fotoğraflarla kayda aldıklarını söyledi.

“YAKALANDINIZ!”

Bölgedeki bu tahribatla ilgili sosyal medya hesabında açıklamalarda bulunan Kapadokya Çevre Platformu üyesi Adnan Tamgüler yapılan işi bir şeylerin gizlenme çabası olarak değerlendirdi. Tamgüler şu görüşleri dile getirdi; “Gizlemeye çalışıyorlarsa gizli kapaklı bir iş yapıyorlar demektir. Yakalandınız! Belki de bağ sahiplerine bu yeni düz alandan birer arsa sözü verilmiştir bile. Bu yolu askerle, polisle manastırın içinden belki geçirirsin. Ama Kapadokyalı alavereyi dalavereyi, tarih katliamını, doğanın yok edilişini, bağların, ağaçların, küçük hayvancıkların, peribacalarının, Saklı Kilise’nin, manastırın yok edildiğini görmüyor mu sanıyorsunuz?” Yapımı süren yolun bir zorunluluk olmadığın ifade eden Tamgüler, “Uçhisar üzerinden, Zelve-Aktepe üzerinden ve eski yolun ağır vasıtalara kapatılması ve Tokalı önünden uzaklaştırılmasıyla alternatifler çok. Sayın Alan Yönetimi, sizi yolun müteahhidi gibi davranmamaya, Kapadokya’ya sahip çıkmaya davet ediyorum” dedi. Tamgüler’in bu yazdıklarının ertesi günü Ürgüp’teki Otelinde Alan Başkanlığı’nın şikayeti sonrası belediye ekipleri tarafından denetleme yapıldı.

ALAN BAŞKANLIĞI ŞİKÂYET EDİNCE BELEDİYE DENETLEMEYE GELDİ

Otelin resepsiyon alarak kullanılan mağarası ve otele bitişik iki küçük mağaranın yol altında kaldığı gerekçesiyle tutanak tutulduğunu belirten Tamgüler, bölgedeki rant girişimlerine karşı uzun zamandır mücadele yürüttüğü için bu baskıların yapıldığını söyledi. Tamgüler, “Dün yapılan yolla ilgili fotoğrafları gördükten sonra “ipliğiniz pazara çıktı, yakalandınız” diye yazdım. Tamamen bu yazdıklarım ve Kapadokya’nın ranta kurban edilmesine karşı çıktığım için baskı yapıyorlar. Geri adım atmayacağım, mücadeleye devam edeceğim” dedi. Tamgüler, birkaç yıl önce CHP mitingine katıldığı için de benzer baskılarla karşılaştığını iddia etti.

https://www.evrensel.net/haber/469566/kapadokyada-tahribati-gizlemek-icin-yol-hafriyati-uzerine-hayvan-gubresi-doktuler