Ermenistan’da İran otomobilleri üretilecek

IRNA haber ajansının aktardığı bilgilere göre, İran Ticareti Geliştirme Örgütü başkanı Alireza Peymanpak’ın desteğiyle Ermenistan’da İran otomobilleri için bir üretim hattı kurulacak.

İranlı yetkili ve Ermenistan Ekonomi Bakan Yardımcısı Narek Teryan ticari ilişkilerin geliştirilmesi, alternatif mal geçiş yolları ve ortak bir elektronik ekipman üretim hattının başlatılması konularını görüştüler.

Peymanpak, İran’ın en büyük otomobil üreticilerinden birinin Ermenistan’da bir otomobil üretim hattı kurmayı planladığını duyurdu.

Ermenistan’ın AEB’ye üyeliği göz önüne alındığında, her iki ülke için de iyi sonuçlar kaydedilebileceği ifade edildi.

İranlı yetkiliye göre, İran ticaret heyeti Ekim ortasında Ermenistan’da İran ticaret merkezinin açılışı için Yerevan’ı ziyaret edecek.

İki ülke arasında madencilik alanında işbirliğinin geliştirilmesine değinen yetkili, Kuzey-Güney projesinde yer alan Sisian-Kajaran yolunun yapımının çok önemli olduğunu da dile getirdi.

Ermenistan Kamu Radyosu