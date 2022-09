Brian May’e Hawking Madalyası Ermenistan’da verildi

Bilim, sanat ve teknolojiyi biraraya getiren STARMUS Festivali’nin kurucularından efsanevi Queen grubunun gitaristi Brian May, Yerevan’da düzenlenen STARMUS VI festivali çerçevesinde bilimin yaygınlaşmasına yaptığı büyük katkılar nedeniyle Stephen Hawking Madalyası ile ödüllendirildi. Madalyayı bir başka ünlü müzisyen Rick Wakeman takdim etti.

Yes grubunun da üyelerinden olan Wakeman, “Bu benim için gerçekten büyük bir onur. Brian May. O tanıdığım en kibar, en iyi insan” dedi.



May yaptığı konuşmada “Öncelikle Ermenistan’a teşekkür etmek istiyorum. STARMUS önemlidir. Bizi birleştiriyor, hepimizin insan olduğunu hatırlatıyor” dedi.



May, küçük yaşlardan itibaren hem müziğe hem de astronomiye ilgi duyduğunu ancak her ikisinde de başarılı olamayacağının söylendiğini ifade etti.

5 Eylül’ün Freddie Mercury’nin doğum günü olduğunu hatırlatan May, “Mutlu yıllar Freddie! Bu madalyayı doğum gününde almam çok güzel” dedi.

STARMUS nedir?

5-10 Eylül tarihlerinde Ermenistan’da düzenlenen “STARMUS FESTIVAL VI. Mars’ta 50 yıl” başlıklı festival, Mars 3 uzay istasyonunun Mars’a ilk inişinin 50. yıldönümüne adandı. Mars 3’ün ünlü Ermeni mühendisi Alexander Kemurjian da bu vesileyle anılıyor.



Festival çerçevesinede dünyaca ünlü bilim adamları, Nobel ödüllü astronotlar, müzisyenler ve sanatçılar Ermenistan’ı ziyaret ediyor. Festival, bilim, kültür ve sanat insanlarını bir araya getiren, konukların bilgi, deneyim ve son keşiflerini halka açık formatlarda kamuoyuna sundukları bir platform.



STARMUS festivali 2011 yılından beri düzenleniyor ve bilim, eğitim, sanat ve teknolojiyi bir araya getiriyor.



Festival, astrofizikçi Garik İsrailyan ve efsanevi “Queen” grubunun gitaristi, astrofizikçi Brian May tarafından kuruldu.



STARMUS festivali şimdiye kadar Tenerife (Kanarya Adaları, İspanya), Norveç, İsviçre’de düzenlendi.

(Ermenistan Kamu Radyosu)

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/27465/brian-may-e-hawking-madalyasi-ermenistan-da-verildi