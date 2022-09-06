Barcelona ve Real Ermeni asıllı futbolcu Arsen Zakharyan ile ilgileniyor

İspanyol büyük kulüpleri, Ermeni kökenli Rusyalı futbolcu Arsen Zakharyan ile ilgileniyor. Rus medyasında yer alan bilgilere göre 19 yaşındaki futbolcuyu en meşhur Barcelona ve Real Madrid kulüplerin temsilcileri de takip ediyor.

Ermeni kökenli Rus futbolcu Arsen Zakharyan’ın Londra’daki Chelsea’ye taşınmayacağı daha önce öğrenilmişti. Zakharyan’ın İngiliz kulübüne transferi Rusya Federasyonu’na yönelik yaptırımlar nedeniyle gerçekleşmeyecek.

Arsen Zakharyan’ın, Dynamo Moskova ile mevcut sözleşmesi 2024 yılına kadar öngörülüyor.

Zakharyan Rus kulübünde 52 maça katıldı, 13 gol ve 16 asist yaptı. Zakharyan, 2021 yılında Rusya milli futbol takımındaki ilk maçına çıktı ve şu ana kadar toplam 4 maçta forma giydi.

ERMENİ HABER AJANSI