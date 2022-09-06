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Babacan’dan 6-7 Eylül mesajı: Bir daha tekrarlanmasına izin vermeyeceğiz

2022-09-06

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, 6-7 Eylül 1955’in yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, “Bu acıyı hiçbir zaman unutmadık. Bir daha tekrarlanmasına izin vermeyeceğiz” dedi.

DUVAR – Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul’da yaşayan azınlıklara yönelik 6-7 Eylül saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Babacan, Twitter’dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“6-7 Eylül 1955’te yaşanan olaylarda hayatını kaybedenleri, evi ve dükkanı tahrip edilenleri, ülkesini terk etmek zorunda kalanları saygıyla anıyorum. Bu acıyı hiçbir zaman unutmadık. Bir daha tekrarlanmasına izin vermeyeceğiz.” (HABER MERKEZİ)

Gazete Duvar

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