Babacan’dan 6-7 Eylül mesajı: Bir daha tekrarlanmasına izin vermeyeceğiz

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, 6-7 Eylül 1955’in yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, “Bu acıyı hiçbir zaman unutmadık. Bir daha tekrarlanmasına izin vermeyeceğiz” dedi.

DUVAR – Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul’da yaşayan azınlıklara yönelik 6-7 Eylül saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Babacan, Twitter’dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“6-7 Eylül 1955’te yaşanan olaylarda hayatını kaybedenleri, evi ve dükkanı tahrip edilenleri, ülkesini terk etmek zorunda kalanları saygıyla anıyorum. Bu acıyı hiçbir zaman unutmadık. Bir daha tekrarlanmasına izin vermeyeceğiz.” (HABER MERKEZİ)

6-7 Eylül 1955’te yaşanan olaylarda hayatını kaybedenleri, evi ve dükkanı tahrip edilenleri, ülkesini terk etmek zorunda kalanları saygıyla anıyorum. Bu acıyı hiçbir zaman unutmadık. Bir daha tekrarlanmasına izin vermeyeceğiz. — Ali Babacan (@alibabacan) September 6, 2022

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