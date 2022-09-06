14. Uluslararası Hrant Dink Ödülü Töreni 15 Eylül’de

Uluslararası Hrant Dink Ödülü her yıl olduğu gibi bu yılda da Hrant Dink’in doğum günü olan 15 Eylül’de verilecek.

Uluslararası Hrant Dink Ödülü her yıl olduğu gibi bu yıl da Hrant Dink’in doğum günü olan 15 Eylül Perşembe günü sahibini bulacak.

kez verilecek olan ödülün töreni çevrimiçi yapılacak Hrant Dink Vakfı’nın sosyal medya hesaplarından (YouTube, Facebook, Twitter, Instagram) ve vakfın websitesinden canlı yayınlanacak. Ödül sahipleri de tören sırasında açıklanacak.

2022’de insan hakları, adalet ve barış için mücadelenin önemine değinen cesaretlendirici konuşmaların, geceye özel müzik performanslarının ve ödül sahiplerinin konuşmalarının yer alacağı ödül töreni saat 20.00’de başlayacak.

Aynı zamanda, Türkiye’de ve dünyanın dört bir yanında yıl boyunca; insan hakları, cinsiyetçilik, ekonomik adaletsizlik, iklim krizi, savaş karşıtlığı gibi pek çok konuda yaptıklarıyla insanlara ve insanlığa ‘ışık’ tutan kişi ve kurumlar 2022’nin ‘Işıklar’ı olarak tanıtılacak.

Geceye dair tüm detaylar vakfın, Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarında, #HrantDinkÖdülü, #UmuduÇoğalt, #DayanışmaGüçlendirir; #HrantDinkAward, #BuildHope, #StrongerTogether; #ՀրանդՏինքՄրցանակ, #բազմապատկէյոյսը, #զօրակցութիւնըուժէ hashtag’leriyle paylaşılacak.

Ödül kime veriliyor?

Ödül her yıl, ayrımcılıktan, ırkçılıktan, şiddetten arınmış, daha özgür ve adil bir dünya için çalışan, bu idealler uğruna bireysel risk alan, ezber bozan, barışın dilini kullanan ve bunları yaparken de insanlara mücadeleye devam etme yolunda ilham ve umut veren; Türkiye ve Türkiye dışından olmak üzere iki kişi, kurum ya da organizasyona veriliyor.

Şu zamana kadar ödülü alan isimler şöyle:

2009 Alper Görmüş – Amira Hass

2010 Baltasar Garzón – Türkiye Vicdani Ret Hareketi

2011 Ahmet Altan – Lydia Cacho

2012 İsmail Beşikçi – Uluslararası “Memorial” Topluluğu

2013 Nataša Kandić – Cumartesi Anneleri/İnsanları

2014 Angie Zelter – Şebnem Korur Fincancı

2015 Samar Badawi – Kaos GL

2016 Diyarbakır Barosu – Theresa Kaçindamoto

2017 Eren Keskin – Ai Weiwei

2018 Murat Çelikkan – Mwatana İnsan Hakları Örgütü

2019 Nebahat Akkoç – Agnes Kharshiing

2020 Osman Kavala – Mozn Hassan

2021 Canan Arın – Maria Ressa

(HA)

bianet