Tarihi Akdamar Kilisesi’ndeki ayine gelenlerden ayakbastı ve ulaşım parası alındı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen izin ile Akdamar Adası’nda ilki 2010’da yapılan ayinin bu yıl 10’uncusu dün yapıldı. Önceki yıllarda ayin süresince adaya yurttaşların taşınması ve giriş ücreti alınmazken bu yıl ayakbastı ve ulaşım ücretleriyle birlikte toplam 95 TL alındı.

Türkiye Ermeni Patriği Sahak Maşalyan’ın yönettiği ayin yaklaşık bir saat sürdü. Ayini Rahip Harutyun Damadayan yönetti.

Alanın darlığı nedeniyle din adamlarının dışında kiliseye sadece 50 kişi alındı.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı adaya gelenlerin ulaşımı teknelerle sağlandı.

Kilise önündeki alanda içeriye giremeyenler için oturma alanları oluşturuldu ve ses sistemiyle ayin dışarıya yansıtıldı. İbadetlerini yerine getiren Ermeniler duygusal anlar yaşadı.

Ayinin ardından açıklamalarda bulunan 85. Türkiye Ermeni Patriği Sahak Maşalyan, “Barış ve esenlik içinde bu yılki ibadetimizi gerçekleştirdik. Kolaylığı bize sağladıkları için yetkililere teşekkür ediyoruz. Umuyoruz bu tür birliktelikler Türkiye ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin olumlu gelişmesine yardımcı olur. Gerçekten bu coğrafyayı paylaşan halklarız. Bin yıllık ortak geçmişimiz var. Biz bugün iki dost halkın barış içinde yaşaması için, Kafkasların bir barış coğrafyasına dönüşmesi için duamızı ettik. Tanrı ülkemizi korusun. Tanrı insanlığı korusun” dedi.

Önceki yıllarda yapılan ayin törenine valilik ve belediye yetkilileri katılırken bu yıl katılmamaları dikkat çekti. Yine önceki yıllarda ayin süresince adaya yurttaşların taşınması ve giriş ücreti alınmazken bu yıl ayakbastı ve ulaşım ücretleriyle birlikte toplam 95 TL alındı.

Cumhuriyet Gazetesi